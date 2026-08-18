Trump declara el estrecho de Ormuz "nuevo territorio de EEUU" e ignora a Omán mientras Irán dice tener cerrado el paso

Entre líneas El presidente estadounidense asegura que no hay conversaciones "en curso ni programadas" con Teherán, a pesar de que el lunes decía que mantenía la comunicación por un canal "extraoficial".

El presidente estadounidense Donald Trump ha declarado el estrecho de Ormuz como "nuevo territorio estadounidense" en Truth Social, afirmando que EE.UU. controla la ruta marítima tras supuestamente "derrotar" a Irán. Trump ha sugerido que el estrecho, una vía crucial para el transporte de petróleo y gas, está bajo un bloqueo naval estadounidense, impidiendo el paso de barcos sin su autorización. Sin embargo, Irán, liderado por Mohamed Baqer Qalibaf, insiste en que mantendrá el estrecho cerrado hasta que EE.UU. cumpla con sus compromisos del 'Memorando de Entendimiento', que incluye levantar el bloqueo y liberar activos congelados. Las conversaciones entre ambos países están actualmente estancadas.

El estrecho de Ormuz es ahora un "nuevo territorio estadounidense" para Donald Trump. El presidente estadounidense lleva tiempo diciendo que controla ese paso comercial y ahora, en una publicación en Truth Social, ha declarado que forma parte de Estados Unidos.

En la imagen publicada en su red social se ve un mapa del estrecho que separa el golfo Pérsico del de Omán, donde con un círculo señala el estrecho de Ormuz y el texto "NUEVO territorio de Estados Unidos", acompañado de una franja azul, roja y blanca con estrellas. Todo ello, omitiendo la existencia de Omán.

Ya el pasado viernes Trump aseguró que planteaba incorporar el estrecho de Ormuz como "territorio de Estados Unidos" tras "derrotar a Irán", elevando el tono contra Teherán mientras sus negociaciones siguen estancadas y ya ha vencido el plazo del alto el fuego pactado en junio.

"Después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy gravemente, muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de Estados Unidos, en esencia. Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase", declaró Trump entonces en un mitin político en Long Island (Nueva York).

Unos días antes, el mandatario estadounidense ya mencionó la idea de que Estados Unidos se "quede" el estrecho de Ormuz, argumentando que ya controla la ruta marítima porque los ataques estadounidenses realizados desde febrero han diezmado las capacidades militares iraníes, algo que Teherán ha rechazado.

"Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!", escribió el miércoles pasado Trump en su red Truth Social, asegurando que "no hay nada que Irán pueda hacer al respecto".

En medio de estas pretensiones imperialistas de Trump, Omán e Irán han estado negociando un principio de acuerdo para gestionar el tránsito por ese paso.

Irán también dice que controla Ormuz

Además, si bien Washington mantiene el bloqueo naval, Teherán también está haciendo por mantener el estrecho cerrado y dificultar así el comercio mundial.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en el mayor punto de tensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Este mismo martes, el presidente del Parlamento y jefe negociador de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha recalcado que Ormuz no se abrirá hasta que Estados Unidos cumpla con sus compromisos en el marco del 'Memorando de Entendimiento' firmado a mediados de junio y que ha superado los plazos dados para lograr un acuerdo final para el cese de las hostilidades.

En declaraciones en el marco de su visita a Irak donde abordará la situación regional, Qalibaf ha subrayado que "aplicando la lógica y la fuerza", y en coordinación entre los ámbitos diplomático y militar, Irán "está intentando obligar a la delirante América a que reconozca los derechos del pueblo iraní".

"Dejo claro que hasta que Estados Unidos no cumpla sus compromisos en el memorándum, incluyendo el levantamiento del bloqueo, la liberación de los activos congelados, el levantamiento del embargo petrolero, el fin de las amenazas y las operaciones militares en todos los frentes, y demás condiciones a las que se ha comprometido en dicho memorándum, el estrecho no se abrirá", ha señalado el dirigente iraní, en declaraciones recogidas por la agencia 'Tasnim'.

Conversaciones estancadas

Este lunes venció el plazo de 60 días que se dieron EEUU e Irán con la firma de un memorando, que declaraba el "cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes", como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio.

Aquel acuerdo era el paso previo para, entre otras cosas, mantener las negociaciones sobre las cuestiones nucleares. Sin embargo, y a pesar de que el lunes el republicano aseguró que mantenía la comunicación con Irán a través de un canal "extraoficial", este martes ha negado que haya conversaciones "en curso ni programadas".

"No hay conversaciones ni diálogos en curso, ni programados, con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue plenamente vigente. El estrecho de Ormuz está abierto y operativo. Todas las minas marinas han sido retiradas o detonadas", ha esgrimido en Truth Social.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido