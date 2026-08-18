Ramoncín, sobre el problema de la vivienda: "El propio casero, una persona normal, se está comportando como un fondo buitre"

El artista califica como "una auténtica vergüenza" este problema. Muchos universitarios están sufriendo los elevados precios de los alquileres ya que, como señala 'Ramoncín', cada vez más personas tienen la idea de que "tener una vivienda es un negocio".

Quedan pocos días para que comience el nuevo curso y muchos universitarios están sufriendo la crisis de la vivienda debido a los altos precios de los alquileres, convirtiendo el encontrar una habitación en misión imposible.

"Es una auténtica vergüenza", señala Ramón Márquez, 'Ramoncín', al hablar sobre este problema, "no hay otra manera de describirlo". El artista indica que cuando la vivienda se convirtió en un negocio, "se ha metido incluso en los propios ciudadanos que se han dado cuenta de que, si tienen una casa cerrada y dejan tres habitaciones, y las alquilan, van a sacar más dinero".

"Se ha metido esa idea de que tener una vivienda es un negocio", añade. Ramoncín hace hincapié en la necesidad de "tomar cartas en el asunto". "Hace falta un pacto de Estado donde todo el mundo se ponga de acuerdo y que entiendan que es intolerable", añade.

El artista afirma que los propios caseros se comportan "como si fueran un fondo buitre". "Ha ocurrido algo entre la propia población, es tremendo", concluye.

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