Dividir el piso, quitar el salón y alquilarlo por habitaciones para ganar más a costa del inquilino: la tendencia al alza de las grandes ciudades

Los detalles En ciudades como Madrid, algunas personas pagan hasta 700 euros por habitación, mientras que quienes alquilan pisos enteros temen que les echen para dividirlos.

El problema de la vivienda en España se agrava con un modelo de negocio que divide pisos para alquilar habitaciones, multiplicando así los beneficios de los propietarios. Esto ha llevado a que familias sean expulsadas de sus hogares y alquilar una vivienda completa se convierta en una tarea complicada. Inquilinos como Jaqueline, Jesús y Luisa pagan entre 600 y 700 euros por una habitación en pisos compartidos, a menudo sin comedor. La dificultad de alquilar un piso completo se debe a los altos requisitos. En Madrid, este modelo es común, generando temor entre los pocos vecinos que aún no comparten piso, quienes temen un aumento en sus alquileres. La rotación de inquilinos es alta, ya que todos buscan mejores condiciones de vida.

El problema de la vivienda en España no es nuevo, pero sí es novedad un modelo de negocio que cada vez se implementa más en las grandes ciudades: dividir los pisos para alquilar las habitaciones y así multiplicar los beneficios de los propietarios. Como consecuencia de esto, familias enteras están siendo expulsadas de sus pisos y hace que alquilar toda una vivienda sea una auténtica ley de la selva.

Jaqueline, Jesús y Luisa son algunos de esos inquilinos que saben lo que es vivir en un piso compartido. Jaqueline paga 690 euros, Jesús 600 y Luisa 700 de alquiler. Es lo que les cuesta una habitación dentro de un piso compartido con muchas otras personas y, en algunos casos, sin ni siquiera comedor.

"Son cinco habitaciones. Solamente es pasillo y todo está dividido para habitaciones", comenta Jesús a laSexta.

Todos ellos aseguran que de momento es lo único que se pueden permitir. "Es muy difícil conseguir piso solo, y más con los sueldos que tenemos", sostiene Jaqueline. Jesús explica que alquilar un piso completo es más difícil por los requisitos que te exigen. "Depósito, alquiler... En la habitación es solo el mes que está en curso", afirma.

"Habitaciones donde no las hay"

Algunos bloques de Madrid siguen este modelo de troceo en prácticamente todos los pisos. Juan Carlos Atroche, de Madrid Compartido, presume del rédito que saca con su empresa. "Si tú te lo sabes organizar, es muy rentable. El reformista es un crack, me saca habitaciones de donde no las hay", asegura.

Los pocos vecinos que quedan sin compartir piso confiesan que viven con miedo por su situación de futuro. "Me da miedo que me suban el alquiler y que no tenga otra opción que cambiarme o mudarme de piso. Si puede alquilar por habitación a 700 euros cada una...", comenta una de las vecinas, que prefiere no mostrarse a cámara por miedo a represalias.

Además, asegura que el trasiego es constante y que la rotación es enorme por razones evidentes: que todos aspiran a vivir en mejores condiciones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido