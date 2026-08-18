Bruselas avala el retorno a Marruecos de "todos" los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta

Vista de la playa ‘El Trampolín’ de Ceuta donde se encuentran los migrantes que llegaron a la playa del Tarajal.

¿Qué han dicho? "Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert.

La Comisión Europea ha instado a que todos los migrantes en situación irregular en Ceuta, incluidos los menores no acompañados, sean retornados a Marruecos, conforme al derecho de la UE que permite su devolución. Markus Lammert, portavoz de Asuntos Internos, destacó que la directiva de Retorno contempla el regreso de migrantes irregulares, subrayando la colaboración necesaria entre España y Marruecos para efectuar estos retornos. Aunque el número exacto de migrantes en Ceuta es incierto, se estima que son varios miles. La Comisión sigue de cerca la situación y ha ofrecido apoyo para facilitar el proceso de retorno.

La Comisión Europea ha defendido este martes que todos los migrantes que permanecen ilegalmente en Ceuta sean retornados a Marruecos, incluidos los menores extranjeros no acompañados que cruzaron a la ciudad autónoma, alegando que el derecho de la Unión Europea también contempla su devolución.

"Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de la Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammert, que ha celebrado las declaraciones del Gobierno de España de que nadie que permanezca ilegalmente en Ceuta será trasladado a la península Ibérica.

Preguntado sobre si cuando se refiere a "todos" también incluye a los menores de edad, obviando la protección especial que le atribuye el derecho comunitario, ha respondido que "esto está regulado por el Derecho de la UE" y que la directiva de Retorno aprobada en junio contempla disposiciones para el retorno de migrantes en situación irregular, "incluidos los menores no acompañados".

"Así que esto también está cubierto por el Derecho de la UE", ha añadido, insistiendo en que la expectativa del Ejecutivo comunitario es que "todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados" y que las autoridades españolas y marroquíes trabajen para garantizar que estos retornos se produzcan "de manera efectiva".

Tras tomar nota de la intención de Marruecos de facilitar los retornos de todos los menores extranjeros no acompañados, Lammert ha reiterado el ofrecimiento de Bruselas para "facilitar y apoyar" este proceso, y ha celebrado el anuncio de España para aumentar la capacidad de acogida para hacer frente "a la situación humanitaria" de los migrantes irregulares.

El número de migrantes sigue sin "estar claro"

La Comisión asegura que desconoce el número exacto de migrantes que permanecen en Ceuta de forma irregular tras la entrada masiva de finales de julio, una cifra que, aunque "no está clara", considera que puede ser de "varios miles de personas".

"Nos basamos en las diferentes estimaciones que nos llegan desde el terreno. Es decir, del Gobierno central, de las administraciones locales y de otros actores sobre el terreno, pero está claro que todavía hay varios miles de personas en Ceuta en situación irregular, incluidos menores no acompañados. La cifra exacta no está clara", asegura Lammert.

El Ejecutivo comunitario continúa "siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en Ceuta y sus alrededores", agregó Lammert, y señaló que la prioridad ahora es que las autoridades marroquíes "mantengan el control de la situación y garanticen el rápido retorno de todas las personas que permanecen irregularmente" en la ciudad autónoma en el norte de África.

Un equipo de la Dirección General de Migraciones e Interior visitó la pasada semana el enclave para conocer de primera mano la situación en el terreno y recopilar información sobre las necesidades, en particular de los menores no acompañados.

La Policía Nacional ha identificado a 2.168 menores de edad en Ceuta entre el 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de personas desde Marruecos, y las 9 de la mañana de este martes, según informó el Ministerio del Interior.

En este sentido, la Comisión tomó nota "de las declaraciones de las autoridades marroquíes en las que afirman estar dispuestas a readmitir a todas las personas que hayan llegado ilegalmente a Ceuta, incluidos los menores no acompañados", señaló Lammert, que también calificó como "importante" las declaraciones del Gobierno de España de que ninguna persona en situación irregular en Ceuta será trasladada a la península.

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