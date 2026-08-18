Justicia asegura que tiene todo listo para reforzar los juzgados de Ceuta ante la crisis migratoria

Coches de Policía a las puertas de un juzgado de Ceuta

Los detalles Fuentes del Ministerio indican que está todo preparado para cuando se tramite la solicitud de los refuerzos y defienden que hace dos semanas se aprobaron medidas para el incremento de personal.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha preparado un plan para reforzar los juzgados de Ceuta debido al aumento de trabajo tras la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma a finales de julio. El Consejo General del Poder Judicial solicitó el refuerzo con dos magistrados y personal capacitado, destacando la necesidad en casos de violencia sobre la mujer y delitos sexuales. Se han implementado medidas para fortalecer la administración de justicia, incluyendo la incorporación de personal adicional en el Tribunal de Instancia y la Fiscalía de Área de Ceuta. El Poder Judicial reportó un incremento significativo en las diligencias tramitadas entre finales de julio y principios de agosto.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes asegura que tiene todo preparado para reforzar los juzgados de Ceuta con el fin de dar respuesta al incremento de trabajo por la crisis motivada por la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma del 30 y el 31 de julio.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido este martes el refuerzo de los juzgados de Ceuta con dos magistrados y personal experimentado tras recibir un informe sobre la situación del Tribunal de Instancia de Ceuta que pone de manifiesto que lo ocurrido ha afectado "de manera extraordinaria" al servicio público de justicia.

El órgano de gobierno de los jueces considera necesario reforzar con un juez el servicio de guardia y con otra comisión de servicios específica el juzgado con competencia en violencia sobre la mujer y delitos sexuales debido al incremento de la carga de trabajo, "especialmente de asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales".

Fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños señalan que el Ministerio ya trasladó hace semanas al CGPJ y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía su compromiso de aprobar los refuerzos que fuesen necesarios en el Tribunal de Instancia de Ceuta tan pronto como se iniciara el proceso de solicitud.

Y aunque aún no se ha recibido en el Ministerio ninguna comunicación del CGPJ, las fuentes dejan claro que está todo preparado para tramitarla en cuanto llegue.

Refuerzo paulatino

Además, las fuentes indican que hace dos semanas el Ministerio aprobó una serie de medidas para reforzar la administración de justicia en la ciudad autónoma, tanto en los servicios forenses como en los judiciales, de forma escalonada y conforme a las necesidades.

Entre ellas, el equipo de trabajo activado en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha incrementado su capacidad operativa en más de un 271% y para el Tribunal de Instancia se ha autorizado el refuerzo temporal de dos plazas de tramitación procesal durante dos meses y una plaza de médico forense durante seis meses.

Asimismo, se han incorporado un gestor y dos tramitadores procesales a la Fiscalía de Área de Ceuta y se ha autorizado la incorporación al turno de oficio especializado de cinco letrados.

Del mismo modo, se ha autorizado a la Fiscalía General el refuerzo de la Fiscalía de Área de Ceuta con tres fiscales sustitutos, para atender el aumento de procedimientos derivados de esta situación.

Según los datos que maneja el Poder Judicial, entre el 30 de julio y el 5 de agosto se tramitaron 96 diligencias por fallecimiento, 23 por personas detenidas y puestas a disposición judicial y otras 15 diligencias urgentes por hechos ocurridos.

Entre el 5 y el 11 de agosto, se recibieron 72 atestados con detenidos o citados.

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