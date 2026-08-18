Ayuso usa ETA como escudo ante polémicas y para atacar por cualquier tema al Gobierno de Sánchez

La otra cara Consuelo Ordóñez, víctima de la banda terrorista, critica que la presidenta madrileña haya vinculado migración y terrorismo. Por ello, no ha dudado en preguntar si ella también es una terrorista, tras haber alojado a un migrante que llegó en patera a España.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta del PP en Madrid, ha calificado la llegada masiva de migrantes a Ceuta como una "invasión terrorista", lo que ha generado críticas, especialmente de Consuelo Ordóñez, víctima de ETA, quien rechaza la comparación entre migración y terrorismo. Ordóñez lamenta que Ayuso banalice el terrorismo y utilice el nombre de ETA para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Ayuso ha recurrido a mencionar a ETA en múltiples ocasiones, incluso antes de presidir la Comunidad de Madrid, usándolo como un mantra y escudo político. Para ella, ETA sigue siendo un tema recurrente y un arma política contra sus adversarios.

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del PP de la Comunidad de Madrid, ha definido la llegada masiva de migrantes a Ceuta como "invasión terrorista". Poco después, una víctima de ETA ha decidido contestar criticando esta comparación. Para Consuelo Ordóñez no se puede vincular migración y terrorismo.

Por ello le pregunta a Ayuso si ella también vive con un terrorista, por haber alojado a un migrante que llegó en patera a España. Y es que Ordoñez no ha podido más que lamentar que la presidenta madrileña banalice constantemente con el terrorismo. Es más, que use a la ligera el nombre de la banda terrorista ETA y el miedo que todavía causa entre los que vivieron cuando estaba activa.

"Sobre Ceuta, decir que España mantiene desde hace 11 años el nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista yihadista y el Gobierno ha dejado que seamos invadidos por muchos terroristas que no quiere identificar. Por lo tanto, Sánchez no es solo un irresponsable, sino que también es un traidor", ha dicho la popular Isabel Díaz Ayuso.

Y es que, no es la primera vez que le reprochan a Ayuso su uso, más que recurrente, de ETA. No hace falta bucear mucho en la videoteca para encontrar ejemplos. Parece que Ayuso ha recuperado ETA casi como un mantra.

Porque si hay un tema que le encanta sacar a Isabel Díaz Ayuso, es el de ETA. En sus declaraciones, sean casi de cualquier tema, es fácil escuchar los términos: "ETA", "los herederos de ETA", "etarras" o "el entorno político de ETA".

Sobre todo si con ello puede atacar a Pedro Sánchez. "El presidente del Gobierno le debe su silla a los herederos políticos de ETA", dijo ya en 2019. Pero también recupera a la banda terrorista para arremeter contra los socios de investidura. "Es Otegi el que ha secuestrado, ha extorsionado y forma parte de ETA", aseguró el mismo año.

ETA como mantra y escudo

Lleva haciéndolo años, incluso antes de presidir la Comunidad de Madrid. Tanto, que lo ha desarrollado como una forma de defenderse. Da igual el tema por el que se le pregunte o el problema que quiera tapar. Y si toca hablar de memoria histórica: ETA. "De ahí la obsesión de Bildu con la memoria histórica". De derecho internacional: ETA. "¿No a la dictadura? Por supuesto, a ninguna dictadura. Tampoco a la venezolana, a la iraní, a la comunista china, ni a la comunista ETA, que es otra dictadura", son palabras suyas.

Porque para Ayuso ETA está por encima de todo. Sin pelos en la lengua ha lanzado frases como: "ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez". También se ha atrevido a decir, sin ningún tipo de filtro, que "ETA es más fuerte que nunca y está consiguiendo sus multas".

Así, Isabel Díaz Ayuso ha convertido a una banda terrorista inactiva desde hace ya 15 años en un auténtico eslogan contra el Gobierno de su propia nación. Hasta recuperó: "¡Que te vote Txapote!", como cántico político repetido por sus más fieles seguidores.

Porque, por si no ha quedado claro, para la popular, "Bildu no son los herederos de ETA, es ETA". Eso y que Pedro Sánchez gobierna gracias a ETA.

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