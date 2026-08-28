Maestre avisa sobre la subida de los precios: "El coste de la vida ha sido, históricamente, lo que se ha llevado por delante gobiernos"

El periodista indica que, a pesar de que han subido los salarios, esto no ha sido al mismo nivel que el aumento de la carestía de la vida.

La inflación se ha disparado en España hasta el 4,3% debido a la subida de los combustibles. Esto ha provocado, a su vez, un aumento del coste de la cesta de la compra. Antonio Maestre señala que "el problema estructural que tiene este Gobierno para su permanencia en el poder es el coste de la vida".

"Cuando ellos hacen gala de que han subido los salarios, pero, si sube el salario 200 euros en ocho años y el alquiler, la cesta de la compra, el combustible, los suministros... han subido 700 euros, eres más pobre", reflexiona.

El periodista expone que quizá la razón no se puede achacar al actual ejecutivo, ya que, por ejemplo, "la inflación sube por muchas circunstancias que, a veces, le trascienden, pero tú tienes que jugar con esas cartas".

"El ejecutivo dice que España va fenomenal porque la economía va muy bien, porque se crea mucho empleo, porque suben los salarios... pero no suben acompasados al coste de la vida", añade, "y la carestía de la vida ha sido en España, históricamente, la que ha generado revueltas, revoluciones y se ha llevado por delante Gobiernos".

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