Gonzalo Bernardos detalla el modelo para la recuperación económica de Ceuta: "Debería convertirse en la Andorra del Sur"

"Si hay algún territorio de España que hay que cuidar especialmente económicamente es Ceuta y Melilla", afirma Gonzalo Bernardos, que explica las claves para la recuperación económica de Ceuta, entre ellas unos impuestos muy bajos.

Más Vale Tarde analiza con Gonzalo Bernardos las cifras económicas de la crisis migratoria en Ceuta. La patronal lo ha cifrado las pérdidas en 30 millones de euros, mientras que los empresarios ceutíes han expresado su decepción tras una reunión con Cuerpo en la que, según ellos, no se pusieron sobre la mesa medidas concretas.

Bernardos hace un breve repaso de la historia de Ceuta, que "vivía muchísimo de vender al norte de África mercancías": "Había mucho comercio que no pagaba nada en frontera porque Marruecos miraba para otro lado", algo que según el economista "se corta en 2019".

En este momento, explica, Ceuta intenta atraer a empresas del juego que estaban en Gibraltar. También, "con bastante éxito", han atraído a empresas tecnológicas.

Para Bernardos, "si hay algún territorio de España que hay que cuidar especialmente económicamente es Ceuta y Melilla". Por ello, señala que hay que hacer un modelo económico que, en su opinión, pasa por "dotarla de seguridad, no alquilársela a Marruecos". Esto significa "más policía, más ejércitos y más funcionarios".

Por otro lado, cree que hay que mejorar las prestaciones principales, como sanidad, educación y transporte, aumentando la frecuencia de vuelos a la península. Además, defiende que "Ceuta y Melilla deberían convertirse en la Andorra del sur", con "impuestos muy bajos que atraigan a personas que quieran pagar muy poco, no necesiten trabajar en el lugar donde viven y generar riqueza".

Por último, considera que es importante que "la administración pública les cuide como se merecen": "Me parece una vergüenza que, durante muchísimo tiempo, la mayor parte de nuestro políticos e incluso el rey, por contentar a Marruecos, no las haya visitado lo que se merecen". Respecto a Marruecos, afirma que "de socio fiable no tiene nada" y que es España quien se debe responsabilizar de la defensa de Ceuta y Melilla.

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