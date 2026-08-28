Diego Madrazo, de la Asociación Unificada de Guardia Civiles: "La tensión en Ceuta es máxima y ponen en peligro a nuestros compañeros"

El agente expone que los migrantes "están en una situación de necesidad y no se han ofrecido alternativas para ellos". Además, entiende el hartazgo de los ceutíes.

Dos migrantes marroquíes han sido detenidos en Ceuta después de un altercado con la Guardia Civil. Estos forcejearon con un agente y le pegaron una patada en el pecho después de que estos intentaran entrar en una zona restringida del muelle de Ceuta y embarcar en un barco con destino a la Península. Para conocer más sobre este suceso, Más Vale Tarde conecta con Diego Madrazo, portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civiles.

Madrazo expone que los migrantes intentaron acceder a unos barcos que hacen el traslado desde Ceuta a la Península, de manera irregular. "Nuestros compañeros estaban en el control de accesos y, cuando se vieron interceptados, intentaron correr para escapar de ellos y acceder a las embarcaciones, y, finalmente, fueron interceptados por el compañero", explica. El agente, como indica, "no reviste lesiones de gravedad, sí que alguna molesta derivada de la intervención".

No es el primer incidente

Para el Guardia Civil, este hecho evidencia la tensión que se está viviendo en Ceuta. "Vamos para un mes desde que hubo la intervención y urge una solución de habitabilidad para todos los migrantes que están allí", afirma Madrazo. "La tensión en Ceuta es máxima y ponen en peligro a nuestros compañeros que están garantizando la seguridad", añade.

El agente cuenta que este no es el primer incidente que se produce. El pasado sábado, un guardia civil de paisano fue asaltado con intención de robarle. "Entendemos que los migrantes están en una situación de necesidad y no se han ofrecido alternativas para ellos", reflexiona. Madrazo entiende el hartazgo de la población ceutí, "pero, nosotros, tenemos que hacer un llamado a la calma". "Una espiral de violencia solo va a conducir a la conflictividad, a la tensión y a hacer que nuestros compañeros estén en peores condiciones", expone.

Reforzar el personal de seguridad ciudadana

Madrazo también apunta a la necesidad de reforzar el personal de seguridad ciudadana. "Se van a crear nuevas líneas para identificar a los migrantes y proceder a dar trámite a las solicitudes de asilo o expulsión, pero necesitamos garantizar la seguridad ciudadana en Ceuta", indica. Para ello, como expone, es necesario que se aumente la presencia de policías y guardias civiles.

Marina Valdés señala que el ejército ha solicitado más medios para poder ejercer la fuerza en Ceuta "con un uso proporcionado", después del ataque sufrido este jueves. El agente indica que se necesita un marco jurídico claro y, "además, que sus mandos les trasladen en qué situaciones pueden actuar". "Lógicamente, tienen que repeler una agresión", añade, "pero estaban en una inferioridad abrumadora frente a los migrantes que les atacaron".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido