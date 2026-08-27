Una maestra de Ceuta, sobre la presencia de policías y militares en la vuelta al cole: "Son medidas extraordinarias, pero necesarias"

"No se puede decir que van a ir los niños con normalidad al cole cuando las calles van a estar tomadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que por otro lado agradecemos", comenta Rocío Hernández, maestra en Ceuta.

A pesar de la petición de que se aplazara la vuelta al cole en Ceuta, finalmente se ha decidido que los niños regresen a las aulas con algunas medidas, como la presencia de policías y militares para garantizar su seguridad.

Más Vale Tarde lo analiza con Rocío Hernández, maestra en la ciudad autónoma, que expresa la "crispación del pueblo de Ceuta": "Estamos sufriendo un patrón de maltrato que es uno de los más perversos, que es provocar e invalidar a las personas hasta llevarlas al límite, y una vez reaccionan, utilizar esa reacción para darle la vuelta a la tortilla y decir que esa persona es la que está abusando".

Rocío señala que llevan un mes con sus "libertades y derechos coartados", si bien afirma que "la violencia no está nunca justificada".

Sobre la vuelta al cole y la presencia de policía y ejército, la docente considera que son "medidas justificadas, extraordinarias, pero necesarias, porque la situación que tenemos ahora es extraordinaria": "No se puede decir que van a ir los niños con normalidad al cole cuando las calles van a estar tomadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que por otro lado agradecemos", añade.

Como maestra, asegura que "podemos garantizar espacios seguros" para los niños. Como madre, comenta que van a tener que "cambiar las rutinas" e incluso algunas familias "van a tener que pedir medidas de conciliación familiar para acompañar a los menores al cole".

En este sentido, recalca que "Ceuta era una ciudad tremendamente segura" y que "normalmente los niños van caminando a los colegios o institutos o cogen el autobús", algo que "era totalmente seguro hasta el 30 de julio".

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