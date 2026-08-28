¿Es posible la vuelta al cole en Ceuta? Ni políticos ni profesores creen que sea seguro para los alumnos

¿Qué han dicho? Los docentes de Ceuta creen que no se puede hablar de normalidad si los niños acuden a las aulas "viendo seguridad y hombres armados alrededor".

En Ceuta, la tensión ha aumentado con manifestantes atacando a migrantes y quemando sus pertenencias, lo que genera preocupación sobre el inicio del curso escolar el 8 de septiembre. Políticos y profesores dudan de que existan las condiciones adecuadas para el regreso a clases, especialmente para los estudiantes que se desplazan solos. El PSOE de Ceuta y el claustro de profesores critican la idea de que los menores sean custodiados por seguridad, comparándolo con un evento deportivo. A pesar de las peticiones de retraso, el curso comenzará como estaba previsto, con el gobierno asegurando que se garantizará la seguridad en los centros educativos.

En Ceuta se está viviendo una clara escalada de la tensión, con manifestantes que no han dudado en romper los cordones policiales para atacar a migrantes y hasta quemar las pocas pertenencias que les quedan. En este clima, y ante la llegada del inicio del curso escolar, el 8 de septiembre, se presentan unas cuantas cuestiones. ¿Es posible la vuelta al cole de los alumnos de Ceuta? ¿Se dan las condiciones necesarias tras el plan de seguridad anunciado por el Gobierno?

Lo cierto es que, tanto políticos como profesores tienen sus dudas. Consideran que no dan las condiciones más adecuadas para que los niños y adolescentes vuelvan a las aulas de los colegios y de los institutos. Sobre todo, para los que hacen los desplazamientos solos.

Esto es lo que creen en el PSOE de Ceuta. "No están las condiciones favorables para que se dé inicio al curso escolar", ha denunciado su diputado Melchor León. "No creemos que el 8 de septiembre se den las condiciones de seguridad ni las sanitarias", ha explicado.

El claustro de profesores ceutíes también ha dejado patentes sus dudas y críticas. Consideran que no es buena idea que "menores de edad" sean custodiados para acudir a las clases como si fueran "el Real Madrid en el Camp Nou". Es decir, "viendo seguridad, hombres armados alrededor", porque se ha prometido un refuerzo de agentes para vigilar las entradas y salidas de los centros escolares.

Ante esto, se preguntan si esta será la nueva normalidad que van a vivir ahora en Ceuta. "¿Qué derecho hay a que los alumnos vayan viendo eso?".

No se retrasa: el 8 de septiembre al cole

Pese a las peticiones de retrasar el inicio del curso escolar, ante denuncias de falta de seguridad para los más pequeños, finalmente no habrá cambios y el colegio empezará el 8 de septiembre.

Tal y como estaba previsto antes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, los colegios e institutos abrirán sus puertas para el curso 2026-2027 el próximo martes 8 de septiembre. Así lo anunció este miércoles el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.

"Tenemos que hacer todo lo posible para que el curso comience con normalidad y las familias tengan garantías de seguridad", dijo De la Rosa marcando un objetivo: conseguir que las familias que tienen miedo perciban que el acceso a los centros educativos es y será seguro desde el día 8".

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