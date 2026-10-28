El horror del accidente ferroviario en Toledo visto desde dentro: vagones inclinados y pasajeros en shock tras el impacto

Los detalles Desde la ventana, los pasajeros de uno de los trenes afectados observan cómo ha quedado todo completamente destrozado después de que un AVE impactase contra un Iryo.

Las impactantes imágenes del accidente entre un AVE y un tren Iryo cerca de Urda, Toledo, muestran la magnitud del desastre. Desde el interior de un vagón, se observa el caos tras el impacto, con objetos personales esparcidos. Una persona, consciente de la gravedad, decide escribir a casa. La vista aérea revela la devastación total: trenes rotos y un despliegue de rescate. Tras el impacto a las 08:54, llegan agentes, sanitarios y bomberos. En el Iryo viajaban 146 pasajeros y un bebé; en el AVE, 397 personas. Al menos 64 han muerto, convirtiendo este accidente en uno de los más graves de nuestra historia ferroviaria.

Las devastadoras imágenes del accidente entre un AVE y un tren Iryo en una zona próxima a Urda, Toledo, reflejan la gravedad de lo ocurrido. Desde el interior de uno de los vagones se puede ver cómo todo queda destrozado tras el fuerte impacto entre ambos trenes.

En el vídeo que acompaña la noticia se puede ver cómo una persona graba desde el interior de uno de los vagones, que se ve ligeramente inclinado, y donde todos los objetos personales han quedado esparcidos.

"Voy a escribir a casa", se escucha decir a una persona tras ser consciente de la gravedad de lo ocurrido. Desde la ventana, ven cómo todo ha quedado completamente destrozado, quedándose sin apenas palabras para definir lo que están observando.

La vista aérea muestra el horror de la zona cero al completo. La rotura del tren, el amasijo de hierros y el despliegue del rescate. Los que ya se encuentran fuera se aventuran por el terraplén, avanzando despacio ante el espanto del vagón seccionado, a la altura del kilómetro 118, en Urda, Toledo.

Se escuchan los suspiros y el llanto contenido. Tras el brutal impacto a las 08:54 de la mañana, el operativo se nota enseguida. Llegan los agentes, sanitarios, bomberos y helicópteros para los heridos más graves.

En el Iryo iban 146 pasajeros y un bebé. En el AVE, 397 personas. Los que están ilesos se mueven entre el crujido del metal y con las maletas a cuestas. Al menos 64 han muerto.

La desolación de Urda se ha extendido por todos los trenes con destino Madrid-Sevilla. A más de 400 kilómetros de la zona cero, en la estación de Santa Justa a la que debían haber llegado, asumían lo peor. La tragedia de Urda es ya uno de los accidentes ferroviarios más graves de nuestra historia.

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