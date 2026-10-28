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Testigos marroquíes confirman que en la llegada masiva a Ceuta los gendarmes de Rabat "no detenían" a los autobuses que se dirigían a la frontera

El contexto Los testigos han reconocido ante la jueza Tardón a agentes e informantes de Marruecos presentes en la llegada masiva de los días 30 y 31 de julio.

Dos soldados españoles y en la parte marroquí de la playa autoridades del país vecino montan guardia en el espigón del Tarajal Dos soldados españoles y en la parte marroquí de la playa autoridades del país vecino montan guardia en el espigón del Tarajal Agencia EFE
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Dos testigos marroquíes que han declarado este miércoles ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta los pasados días 30 y 31 de julio, y han asegurado que los gendarmes marroquíes "no detenían ningún autobús ni camión que se dirigía a la frontera".

Así se ha expresado el primero de ellos y, según fuentes presentes en las declaraciones, ambos han ratificado las declaraciones hechas de forma voluntaria ante la Policía Nacional, en la que contaron haber visto "dinamizadores" durante la llegada masiva.

En su testimonio, han reconocido a los agentes e informantes marroquíes y también han ido clasificando la autoridad o la calificación que tenían como personal de seguridad de Marruecos.

Este miércoles estaba llamado a declarar un tercer testigo, que ha dicho ser miembro de la policía fronteriza. Su intervención ha sido la más tensa y la jueza ha cortado en seco el interrogatorio porque incluso el abogado de la ciudad de Ceuta ha cuestionado la credibilidad de su testimonio.

Ha sostenido que las autoridades de Marruecos "favorecían y participaban en la invasión", término que ha utilizado expresamente, y que incluso "organizaban los grupos" que iban entrando. Este tercer testigo ha revelado que se jubiló y que tenía miedo de volver a Marruecos.

En su declaración a la Policía, estos testigos proporcionaron fotografías y reconocieron a 24 agentes "dinamizadores" sobre el terreno.

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