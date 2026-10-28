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Renfe habilita el 900 10 10 20 e Iryo el 900 001 403 para la asistencia a víctimas y familiares

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Choque de dos trenes Iryo y AVE entre Los Yébenes y Urda (Toledo)

Comparecencia del líder del PP

Feijóo pide no "discutir de responsabilidades políticas" y una "investigación con medios y sin interferencias" tras el trágico accidente de tren en Toledo

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha asegurado que los ciudadanos tienen derecho a saber en qué "estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad" en España tras el choque de dos trenes en Toledo.

Alberto Núñez Feijóo, durante su comparecencia tras el accidente de tren en Toledo. Alberto Núñez Feijóo, durante su comparecencia tras el accidente de tren en Toledo.YouTube

Alberto Núñez Feijóo ha transmitido un mensaje de apoyo a las víctimas del trágico accidente ferroviario entre un AVE y un Iryo en Urda, Toledo. "Acompaño en el dolor a la familias de los fallecidos, lo siento en lo más profundo de mi corazón", ha destacado.

Además, ha añadido que desea la pronta recuperación de los heridos y ha enviado todo su apoyo a quienes esperan noticias de los suyos. "No hay angustia comparable a esa espera", ha reconocido, señalando que es algo que conocen bien porque también lo están sufriendo, haciendo referencia a la exministra Fátima Báñez, que iba en el Iryo accidentado y sobre la que ha desvelado que todavía no tienen "noticias confirmadas".

El líder del PP ha dejado claro que el dolor no les obliga a "callar", y que la serenidad "no es silencio". Sin embargo, ha destacado que ahora es momento de "respeto a los muertos, a los heridos y a sus familiares".

"Eso no significa ignorar que los españoles se hacen preguntas y merecen respuestas", ha apuntado, destacando que la posición del PP en este asunto es clara. "El dolor que sufren demasiadas familias exige respeto. Es imprescindible una invesigacón gubernamental inmediata y otra judicial en los tiempos que procedan, con todos los medios y sin interferencias", ha señalado.

Feijóo ha recalcado que una nación herida debe obtener la confianza de que el país puede "volver a funcionar". "No voy a discutir sobre las responsabilidades políticas, no es el día", ha reconocido. Pese a esto, ha indicado que quiere darle a los españoles "una seguridad", y es que tienen derecho a saber "qué pasa con sus infraestructuras, en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad, qué advertencias se transmitieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron".

De esta forma, ha defendido que los españoles "tienen derecho a una revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria". "Los ciudadanos cumplen con sus obligaciones y esperan que las instituciones respondan con eficacia, que los servicios esenciales funcionen y que las infraestrucuras estén a la altura", ha recalcado.

Durante su intervención, también ha querido poner de relieve la respuesta del pueblo español, enviando un mensaje de agradecimiento a los profesionales de emergencias, sanitarios y vecinos volntarios que están asistiendo a las víctimas.

"Ante dramas como este, España reacciona como siempre lo ha hecho, como una nación unida en lo bueno y lo malo. Agradezco la colaboración de todas las administraciones y ciudadanos", ha indicado.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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