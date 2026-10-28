Feijóo pide no "discutir de responsabilidades políticas" y una "investigación con medios y sin interferencias" tras el trágico accidente de tren en Toledo

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha asegurado que los ciudadanos tienen derecho a saber en qué "estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad" en España tras el choque de dos trenes en Toledo.

Alberto Núñez Feijóo expresó su apoyo a las víctimas del accidente ferroviario en Urda, Toledo, lamentando profundamente la pérdida de vidas y deseando una pronta recuperación para los heridos. Subrayó la necesidad de respeto hacia las víctimas y sus familias, y enfatizó que los españoles merecen respuestas claras sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias. Feijóo abogó por una investigación gubernamental y judicial sin interferencias. Además, agradeció a los profesionales de emergencias y voluntarios por su labor, destacando la unidad del pueblo español en momentos difíciles. Renfe e Iryo han habilitado líneas telefónicas para asistir a los afectados.

Alberto Núñez Feijóo ha transmitido un mensaje de apoyo a las víctimas del trágico accidente ferroviario entre un AVE y un Iryo en Urda, Toledo. "Acompaño en el dolor a la familias de los fallecidos, lo siento en lo más profundo de mi corazón", ha destacado.

Además, ha añadido que desea la pronta recuperación de los heridos y ha enviado todo su apoyo a quienes esperan noticias de los suyos. "No hay angustia comparable a esa espera", ha reconocido, señalando que es algo que conocen bien porque también lo están sufriendo, haciendo referencia a la exministra Fátima Báñez, que iba en el Iryo accidentado y sobre la que ha desvelado que todavía no tienen "noticias confirmadas".

El líder del PP ha dejado claro que el dolor no les obliga a "callar", y que la serenidad "no es silencio". Sin embargo, ha destacado que ahora es momento de "respeto a los muertos, a los heridos y a sus familiares".

"Eso no significa ignorar que los españoles se hacen preguntas y merecen respuestas", ha apuntado, destacando que la posición del PP en este asunto es clara. "El dolor que sufren demasiadas familias exige respeto. Es imprescindible una invesigacón gubernamental inmediata y otra judicial en los tiempos que procedan, con todos los medios y sin interferencias", ha señalado.

Feijóo ha recalcado que una nación herida debe obtener la confianza de que el país puede "volver a funcionar". "No voy a discutir sobre las responsabilidades políticas, no es el día", ha reconocido. Pese a esto, ha indicado que quiere darle a los españoles "una seguridad", y es que tienen derecho a saber "qué pasa con sus infraestructuras, en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad, qué advertencias se transmitieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron".

De esta forma, ha defendido que los españoles "tienen derecho a una revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria". "Los ciudadanos cumplen con sus obligaciones y esperan que las instituciones respondan con eficacia, que los servicios esenciales funcionen y que las infraestrucuras estén a la altura", ha recalcado.

Durante su intervención, también ha querido poner de relieve la respuesta del pueblo español, enviando un mensaje de agradecimiento a los profesionales de emergencias, sanitarios y vecinos volntarios que están asistiendo a las víctimas.

"Ante dramas como este, España reacciona como siempre lo ha hecho, como una nación unida en lo bueno y lo malo. Agradezco la colaboración de todas las administraciones y ciudadanos", ha indicado.

900101020 y 900001403, teléfonos de atención a los afectados

Renfe ha confirmado este miércoles que se ha producido un "accidente ferroviario" en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. La compañía ha habilitado ya cambios y anulaciones de billetes para los pasajeros que se vean afectados por el corte de la línea.

Además, han habilitado el teléfono 900101020 para asistir a los familiares de las personas que iban a bordo de estos trenes. "Rogamos que para cualquier otra gestión o petición de información se evite llamar a este número", piden desde Renfe.

Iryo también ha habilitado el teléfono 900001403 para los afectados por el accidente. "Ponemos a vuestra disposición este número para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente. Seguiremos actualizando la información por nuestros canales oficiales", añade la compañía en el mensaje.

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