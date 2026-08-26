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Crisis migratoria

Educación confirma que el curso comenzará el 8 de septiembre como estaba previsto antes de la crisis migratoria

Sí, pero "Tenemos que hacer todo lo posible para que el curso comience con normalidad y las familias tengan garantías de seguridad", ha dicho el secretario de Estado de Educación. Aunque anuncia que "habrá presencia de agentes en las rutas y accesos".

Incertidumbre en Ceuta por la vuelta cole. Incertidumbre en Ceuta por la vuelta cole.laSexta

Se acerca el inicio del mes de septiembre y en Ceuta, donde un mes después siguen viviendo cientos de migrantes en las calles y playas, se centran en una nueva preocupación: la vuelta al cole. Pese a las peticiones de retrasar el inicio del curso escolar, ante denuncias de falta de seguridad para los más pequeños, finalmente no habrá cambios. El colegio empezará el 8 de septiembre.

No hay ningún cambio. Tal y como estaba previsto antes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, los colegios e institutos abrirán sus puertas para el curso 2026-2027 el próximo martes 8 de septiembre. Así lo ha anunciado en la tarde de este miércoles el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa.

"Tenemos que hacer todo lo posible para que el curso comience con normalidad y las familias tengan garantías de seguridad", ha dicho De la Rosa. Porque ahora el objetivo es conseguir que las familias que tienen miedo a que sus hijos vayan y vuelvan solos desde las aulas a sus casas confíen. Que "perciban que el acceso a los centros educativos es y será seguro desde el día 8".

Para ello, se ha anunciado que "habrá presencia de agentes en las rutas y accesos a centros educativos". Del mismo modo se actuará a la hora de las salidas de los centros. Incluso "de noche, para evitar intrusiones".

El miedo de las familias

Incertidumbre en Ceuta por la vuelta cole.
Incertidumbre en Ceuta por la vuelta al cole: los padres temen por la seguridad en las calles mientras sigue la duda sobre los colegios que acogen migrantes

Hay muchas familias que sienten que todavía no se dan las circunstancias de seguridad para que empiece el curso. Unos de esos padres preocupados son Fran y Ana, que reconocen vivir con "incertidumbre" el regreso a las clases. "No sabemos qué vamos a hacer con los niños, si los vamos a llevar o no, porque viendo cómo está la calle y que no hay seguridad prácticamente... Probablemente al principio de curso no les llevemos al colegio", declaran a laSexta.

Ana asegura que le da miedo que sus hijas vayan solas a clase a primera hora, cuando "todavía no hay luz". Al otro lado están los docentes, que consideran que comenzar el curso e iniciar una rutina también es importante y podría ser beneficioso para el alumnado.

"Hay muchas voces que dicen de retrasar la vuelta al cole, pero con los chiquillos con los que he podido hablar, ellos están deseando que empiece el cole porque llevan un mes prácticamente encerrados en casa", ha explicado a laSexta Rocío Hernández, maestra en dos colegios de la ciudad autónoma.

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