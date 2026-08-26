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Catástrofe natural

Las impactantes imágenes de la riada de Nepal: decenas de personas huyendo y edificios arrasados por la fuerza del agua

Mientras tanto... A los vecinos que han logrado escapar del alud no les queda más que observar este irreconocible paisaje: una población desaparecida bajo el barro.

Los ciudadanos huyen de la gran riada en Nepal
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En pocos minutos, el distrito de Rasuwa, Nepal, se ha convertido este miércoles en un barrizal tras ser arrasado por una inesperada y violenta riada. Las imágenes que han dejado las cámaras de seguridad de la zona son totalmente impactantes: personas corriendo, el colapso de la presa o edificios derrumbados por la fuerza del agua.

En el vídeo de una de estas cámaras, situada en la frontera entre Nepal y China, se ve cómo la gente comienza a correr cuando, segundos después, el alud engulle por completo el edificio de varias plantas. Una mole de hormigón que desaparece completamente de la imagen.

El agua, cargada de sedimentos y tierra, avanza provocando unas inmensas nubes de polvo de varios metros de altura que a su paso envuelven todo cuanto encuentran.

Los bloques de pisos acaban desapareciendo y los puentes, colapsando unos detrás de otros. Al menos 27 de ellos han sido desvencijados por la fuerza del agua. En un inmenso parking, lleno de autobuses, la gente intenta escapar corriendo. Momentos después, la enorme estructura cede e impacta contra la ladera del valle.

Entre las pocas cosas que se han salvado está un gran Buda, testigo impasible ante la brutalidad de la riada.

Cuando todo vuelve a la calma, a los vecinos que han logrado escapar no les queda más que observar este irreconocible paisaje. La tragedia de toda una población borrada bajo el barro.

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