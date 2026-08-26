El juez archiva la querella presentada por Errejón contra Mouliáa por calumnias

Los detalles La actriz y presentadora dijo, a través de redes sociales, que Errejón había manipulado a dos testigos de la presunta agresión sexual para que dieran validez a su defensa. El juez Zamarriego considera que solo dio una opinión.

La querella presentada por Íñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá ha sido archivada por el juez Arturo Zamarriego. Errejón demandó a Mouliaá por calumnias, alegando que ella afirmó que manipuló declaraciones de testigos en una fiesta donde se le acusó de agresiones sexuales. El juez determinó que Mouliaá no vinculó a Errejón con actos delictivos específicos, sino que expresó opiniones personales. Mouliaá había publicado en su cuenta de X que los testigos cambiaron su versión, pero el juez consideró que estas expresiones eran opiniones y no calumnias. Mouliaá negó haber intentado calumniar a Errejón.

Finalmente, la querella que Íñigo Errejón presentó contra la actriz y presentadora Elisa Mouliaá ha quedado archivada. El juez Arturo Zamarriego ha decidido archivar la investigación de este caso, según ha publicado 'El País'.

Errejón presentó dicha querella después de que, en su opinión, la actriz dijera que el político había manipulado las declaraciones de dos testigos presentes en la fiesta donde presuntamente habría sufrido varias agresiones sexuales por parte del que fuera miembro de Podemos. De ahí, la demanda por calumnias interpuesta en noviembre de 2025.

Sin embargo, el juez Zamarriego ha considerado que Mouliaá no relacionó a Errejón con "actos o conductas delictivas concretas", que lo que hizo la presentadora fue dar su opinión. "Sino que expone juicios, pensamientos u opiniones", reza el escrito. "Expresiones utilizadas en sentido vulgar o popular".

Unas opiniones que Mouliaá publicó en su cuenta de X y en las que aseguraba que dos de los testigos habrían cambiado su versión de los hechos. Dos personas que serían conocidas de Mouliaá, pero habrían dado veracidad al relato de Errejón. Aseguraron no haber visto nada fuera de lo normal durante la noche de celebración.

También, que el exportavoz de Sumar no había entregado su teléfono móvil para que no se descubriera que "había extorsionado" a dos de sus testigos. Algo que para Errejón solo se basaba en "expresiones calumniosas".

El pasado 24 de junio, Elisa Mouliaá negó ante el juez Arturo Zamarriego que quisiera calumniar a Errejón. A su salida del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, tras esa declaración ante el juez, la actriz manifestó: "Al fin y al cabo esta querella es por haber puesto dos tuits en los que acusaba a Errejón de haber amañado la declaración de dos testigos" -en la causa por la supuesta agresión sexual- "porque en ese momento yo pensaba que fue así".

"Vi un vídeo de la declaración de un testigo diciendo que había estado hablando con Errejón y que le había preguntado cuál era el plan", añadió Mouliáa. No obstante, no reconoció que pudo haberse confundido.

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