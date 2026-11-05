Fernando Garea ve a Trump como "un pato cojo" tras las 'midterms': "Él no se enfrenta a unas elecciones y los demás sufren las consecuencias"

Fernando Garea analiza la situación de Donald Trump tras la dura derrota en las elecciones de medio mandato y destaca "la posición adecuada" de Pedro Sánchez con la guerra de Irán, ahora que J.D. Vance la sitúa en el foco de EEUU.

Tras la debacle electoral de Trump en las elecciones de medio mandato, J.D. Vance ya se postula como sucesor del presidente norteamericano y asegura que el motivo de la derrota es la guerra de Irán.

Fernando Garea, adjunto al director en 'El Español', considera que en este momento "Trump ya es lo que se llama 'un pato cojo'. Él no se enfrenta a unas elecciones y son los demás los que sufren las consecuencias".

Ahora que se pone en el foco la guerra de Irán en Estados Unidos, Garea cree que "es de justicia" subrayar "la posición adecuada que ha tenido Pedro Sánchez desde el primer día de bombardeo, diciendo lo que parecía, y es que esta guerra es absurda y está provocando una crisis económica o dificultades económicas en todo el mundo, empezando por Estados Unidos".

Garea recuerda que en España "hubo mucha gente criticó al Gobierno por oponerse a esa guerra, por no dejar las bases", cuando en este momento "la situación está mucho peor y está siendo un desastre para todos".

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