Fernández Díaz admite que Mariano Rajoy es 'M. Rajoy' de los papeles de Bárcenas: "No hace falta ser doctor en Ciencias Políticas"

Para Jorge Fernández Díaz, el 'M. Rajoy' que aparece en los papeles de Bárcenas es Mariano Rajoy. El que fuera ministro del Interior en su Gobierno ha trasladado a Ione Belarra su opinión acerca de la persona que se esconde detrás del misterioso nombre que percibió un total de 163.507 euros de la 'caja B' del PP entre 2003 y 2008.

"Si usted me pregunta a mí, pues hombre, no hace falta ser doctor en Ciencias Políticas. Razonablemente pienso eso. Eso no llega a otras conclusiones y consecuencias", ha valorado a la diputada de Podemos, que le ha preguntado si sabía quién era ese 'M. Rajoy'.

Durante su respuesta, Fernández Díaz ha sido todavía más explícito: "M. Rajoy supongo que es Mariano Rajoy". El exministro del Interior ha declarado dentro del marco de la comisión de investigación del Congreso sobre la llamada 'Operación Cataluña', que trata, entre otras cuestiones, si el Gobierno de Rajoy encargó actuaciones parapoliciales para frenar el 'procés' y espiar a rivales políticos.

Antes de Fernández Díaz, Mariano Rajoy ha negado tener conocimiento "de la existencia de ninguna 'Operación Cataluña'" y, en general, "de ninguna trama parapolicial". Del mismo modo, ha negado el espionaje a Podemos, afirmando que, por encima de todo, es "un demócrata".

"Como soy un demócrata, yo nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales", ha explicado, negando tener "ningún interés" en espiar a ningún diputado: "No me parece que sean tan importantes para mi vida".