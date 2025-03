Rajoy dice no saber nada de la 'Operación Cataluña' y niega la existencia de la 'policía patriótica'

Mariano Rajoy niega tener conocimiento "de la existencia de ninguna 'Operación Cataluña'" y, en general, "de ninguna trama parapolicial". Así se ha pronunciado el expresidente del Gobierno este miércoles ante la comisión de investigación del Congreso que indaga en la trama contra políticos independentistas presuntamente orquestada desde su Ejecutivo con la implicación de mandos policiales.

Una comparecencia en la que ha negado asimismo el espionaje a Podemos. "Yo soy una persona de derechas de provincias, pero sobre todo soy un demócrata", ha reivindicado el exdirigente 'popular', que ha remachado: "Y como soy un demócrata, yo nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales".

"Yo no tendría, ni tengo, ni tendré ningún interés en hacer una inspección sobre ustedes porque no me parece que sean tan importantes para mi vida", ha aseverado, a preguntas de la diputada Ione Belarra. "Niego que el Gobierno haya dado instrucción a nadie para espiarles a ustedes", ha insistido Rajoy, que ha sentenciado que "no existió tal policía patriótica ni se dedicó a investigar al grupo de Podemos".

Rajoy ha encadenado así una negativa tras otra ante las preguntas de los parlamentarios e incluso ha aprovechado para solar chascarrillos y recomendar su libro, que ha llegado a mostrar en plena comisión ante la alusión del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

También durante el interrogatorio del parlamentario abertzale se las ha apañado para salirse por la tangente, asegurando que no recuerda haber despachado asuntos de Cataluña con su entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien precisamente está citado a declarar también en la misma comisión este miércoles.

La comisión de la 'Operación Cataluña' se inició en la legislatura anterior y se reactivó tras las elecciones de 2023 como parte de los acuerdos entre PSOE y Junts para la elección de Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja. En los últimos meses han comparecido allí figuras clave relacionadas con el entramado, como el que fuera secretario de Estado de Seguridad durante la etapa de Rajoy, Francisco Martínez, que también defendió que no existió ninguna trama parapolicial.