Feijóo victimiza a Mazón y asegura que era "el que menos responsabilidad tenía" en la DANA

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a utilizar un extraño juego de palabras para intentar criticar al Gobierno de Pedro Sánchez en su defensa del presidente valenciano, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA. "No sé si las personas creen que el máximo responsable es el que menos responsabilidad tenía. Lo que sí le puedo asegurar es que esa persona ha asumido grandes responsabilidades y aquella que dignifica a un político, que es unir su carrera política al éxito de la reconstrucción", ha manifestado en alusión a Mazón durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.

El líder popular ha querido respaldar de nuevo a su barón hasta llegar a victimizarle y obviando los errores flagrantes en su gestión que lo señalan aún dos meses y medio después de la tragedia. Según Feijóo, conforme vayan pasando los meses se irá viendo con claridad lo que ha pasado en Valencia y "cuáles son sus verdaderos responsables". Y ha llegado a acusari al Gobierno central de haber dejado "sola a la Comunidad Valenciana durante la tragedia" y seguir dejándola ahora, durante la recuperación y la reconstrucción de todos los ayuntamientos afectados.

Y ha tirado de nuevo del recurso de que Sánchez no ha vuelto a la zona del desastre: "No he visto volver al presidente a Valencia". "Casi un millón de personas", ha dicho, que se encontrarían "abandonadas" cuando "tienes un Gobierno desleal": resulta "muy difícil gestionar una tragedia así, cuando el que la tiene que gestionar no quiere hacerlo", ha lanzado, descargando de toda responsabilidad a Mazón.

Feijóo ha sostenido que quien tenía "toda la información en exclusiva" sobre el temporal del pasado 29 de octubre era el Gobierno, pero que Sánchez estaba en fuera de España, así como otros altos cargos del Ejecutivo que "no asumieron sus responsabilidades y no decretaron la emergencia nacional, que es de libro".

Además, ha contrapuesto que Mazón compareció en las Cortes valencianas y que desde el PP han impulsado una comisión de investigación en el Senado y trabajan para recuperar las zonas afectadas.

En dicho desayuno, Feijó se ha pronunciado a su vez sobre otros asuntos, como la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, de quien ha criticado que no haya sido cesado aún: "A mí un fiscal general imputado no me duraría ni un minuto". En realidad, el Gobierno no podría cesar al Fiscal así como así, pues forma parte de las garantías de su cargo.

Mazón estaba "noqueado"

No es la única vez que Feijóo ha defendido al presidente valenciano en los mismos términos esta semana, en la que han elegido esta victimización como estrategia discursiva. Lo hizo ya este lunes en una entrevista con Carlos Alsina, donde admitió que era normal que en las primeras horas de la DANA estuviese "noqueado", como respuesta a la pregunta del periodista sobre si Mazón era la mejor opción del partido par

En la misma línea se ha expresado Mazón, quien dijo el lunes reconocer que se había "equivocado", pero no en la gestión, sino en referencia también al Gobierno: "Me equivoqué en pensar que hay gente que estaría a la altura de las circunstancias", dijo ante los micrófonos de los medios, victimizándose por haber recibido, dijo, "campañas personales e incriminatorias y muy feas". También acusó al Gobierno por haber "utilizado el dolor de las víctimas".