Una 'megaconsejería' con rango de vicepresidencia o la prioridad nacional como "arraigo": lo que Vox saca de Juanma Moreno

Los detalles Manuel Gavira será el más poderoso de los vicepresidentes autonómicos de Vox, ostentando las competencias de Justicia, Turismo, Desregulación y Administración Local.

El acuerdo entre Partido Popular y Vox para gobernar en coalición en Andalucía ya es una realidad. Juanma Moreno Bonilla y el líder de la formación ultraderechista, Manuel Gavira, han firmado el pacto en el Parlamento Andaluz este jueves. Un pacto según el cual el candidato de Vox pasará a ser vicepresidente, ocupando además una megaconsejería que aglutinará las competencias de Justicia, Turismo, Desregulación y Administración Local, la única que estará bajo el control de Vox en el próximo Gobierno andaluz.

Asimismo, Vox también tendrá dos senadores de designación autonómica, cediéndole el Partido Popular a la formación de Santiago Abascal uno de los cinco a los que tenía derecho en base a los resultados de los comicios del pasado 17 de mayo. Del mismo modo, Vox ostentará una Vicepresidencia del Parlamento Andaluz.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha definido el acuerdo como "sereno y sensato", además de asegurar que es necesario para "dotar de estabilidad al Gobierno de Andalucía para los próximos cuatro años". "Sin mayoría no se puede gobernar, y lo que hay, como podemos comprobar en el Gobierno de España, es desgobierno", ha añadido el líder del PP andaluz, que ha agradecido a Vox "la voluntad de acuerdo que han mostrado desde el principio".

Además, Moreno ha recalcado que "no es un acuerdo de investidura, sino un acuerdo de legislatura para dar estabilidad a Andalucía durante cuatro años". En consecuencia, ha anunciado que la formación ultra se compromete a "la aprobación de los próximos cuatro presupuestos".

Por su parte, Manuel Gavira, que a partir de ahora será el número dos del Ejecutivo andaluz, ha afirmado que el acuerdo "refleja el sentido común de PP y Vox para seguir mejorando la vida de los andaluces". "Quiero agradecer a Moreno Bonilla su disposición para llegar a un acuerdo y escuchar la voluntad de los andaluces plasmada en las elecciones del pasado 17 de mayo", ha añadido el futuro vicepresidente de la Junta.

El PP 'traga' con la prioridad nacional

El acuerdo sellado este jueves por PP y Vox para la investidura de Moreno Bonilla incluye 150 medidas que plasman la claudicación del PP ante buena parte de las exigencias de Vox. La más notoria es la denominada "prioridad nacional", es decir, la aplicación de un criterio xenófobo para impedir que las personas migrantes accedan a determinados servicios públicos, algo que Moreno Bonilla ha defendido, asegurando que este criterio consolida el "arraigo".

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