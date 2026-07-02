Moreno opta por lo contrario de lo que prometió: acata la prioridad nacional de Vox y no logra gobernar en solitario

Los detalles Al día siguiente de las elecciones andaluzas Moreno fue a Madrid e insistió en que no iba a meter a Vox en su Gobierno. Por supuesto, este jueves lo ha metido.

En el Partido Popular (PP), además de Alberto Núñez Feijóo, destacan dos modelos: el de Isabel Díaz Ayuso y el de Juanma Moreno. Este último, presidente andaluz, ha optado por una estrategia que contradice sus promesas previas. Aunque podría haber convocado nuevas elecciones para evitar a Vox, ha decidido aceptar la "prioridad nacional", un concepto que antes calificaba de eslogan vacío. En un acuerdo con Vox, Moreno ha permitido su entrada en el Gobierno andaluz, a pesar de que inicialmente prometió gobernar en solitario. Este cambio refleja la incorporación del PP andaluz a la tendencia de incluir a Vox en sus gobiernos.

En el PP, además de Alberto Núñez Feijóo, hay dos modelos: el de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el del presidente andaluz, Juanma Moreno. Este jueves la vía Moreno sale muy tocada. Podría habérsela jugado, podría haberles dicho a los andaluces que votaran de nuevo para librarse de Vox, pero ha preferido hacer lo contrario de lo que prometió. Este jueves, para ser investido presidente de la Junta de Andalucía, ha acatado la misma prioridad nacional que hasta ahora rechazaba.

"Yo creo que es un eslogan, la prioridad nacional es un eslogan un poquito hueco, pero es un eslogan que ellos creen que les funciona", afirmaba Moreno el 7 de mayo de este año, diez días antes de las elecciones andaluzas. Un días después aseguraba que "es un eslogan efectista y recurrente". "Prioridad, ahora que se habla tanto de prioridades, no son otras que las personas", dijo a finales de abril.

A primeros de mayo aseguró que "los migrantes son necesario en Andalucía". "Puedes decir lo que tú quieras, pero Andalucía no tiene competencias en materia migratoria, ni Andalucía ni ninguna otra comunidad", apuntó tras esto. Además, un día después de los comicios, el 18 de mayo, respondía así a la pregunta de laSexta de si aceptará la prioridad nacional de Vox: "Nosotros tenemos una prioridad que es la prioridad de Andalucía".

Sin embargo, en el acuerdo alcanzado entre PP y Vox in extremis antes de la votación, que consta de hasta 60 páginas, se menciona dos veces el término de prioridad nacional: en materia de vivienda y en la solicitud de ayudas públicas. El PP de Andalucía es así el cuarto que asume la prioridad nacional y que incorpora a Vox a su Gobierno.

Al día siguiente de las elecciones andaluzas — en las que el PP-A, con 53 escaños obtenidos, se quedó a dos de la mayoría absoluta, mientras que Vox consiguió 15 diputados—, Moreno fue a Madrid a ser aplaudido por sus compañeros del PP. Ese día insistió en que no iba a meter a Vox en su Gobierno. Por supuesto, este jueves lo ha metido.

"El resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer. Y es que el PP gobierne, y gobierne creo que de una manera en solitario", afirmó hace solo mes y medio.

Sin embargo, este jueves ha expresado: "Siempre he dicho que es muy importante en un acuerdo que el partido con el que se acuerda esté en el Gobierno. ¿Por qué? Por una parte, importante, porque asume también la responsabilidad y porque es corresponsable también de los objetivos para los próximos cuatro años".

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