La Audiencia de Badajoz retira por prescrito uno de los delitos de los que está acusado el hermano de Sánchez

Los detalles De esta manera, el tribunal mantiene los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Además, ha aceptado las nuevas pruebas aportadas por las partes, entre ellas los certificados de estudios en Rusia de David Sánchez.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz ha retirado el delito de aceptación de nombramiento ilegal a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, debido a su prescripción en el juicio por supuestas irregularidades en la adjudicación de un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz en 2017. Aunque se rechazaron la mayoría de las cuestiones previas planteadas por las defensas, se archivó este delito por prescripción y se excluyó a Miguel Ángel Gallardo del procedimiento por no haber sido informado de su imputación. Además, se aceptaron nuevas pruebas, incluyendo certificados de estudios en Rusia de David Sánchez.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz ha retirado el delito de aceptación de nombramiento ilegal a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por haber prescrito, en el juicio a David Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

De esta manera, el tribunal mantiene los delitos de tráfico de influencias y prevaricación. También ha rechazado todas las cuestiones previas planteadas por las defensas en el juicio contra David Sánchez excepto dos cuestiones menores. Por un lado, archivar por prescripción el delito de aceptación de nombramiento ilegal para David Sánchez.

Y, por otro, el tribunal ha acordado no atribuir al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, otro de los once acusados, cualquier hecho punible relacionado con la contratación de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y también acusado, como jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas.

El tribunal considera que se trata de una acusación "sorpresiva", pues durante la instrucción y su interrogatorio "no fue informado sobre los mismos ni tampoco fue descrito como hecho punible".

Además, han aceptado también las nuevas pruebas aportadas por las partes, entre ellas los certificados de estudios en Rusia de David Sánchez.

La defensa de David Sánchez pidió la nulidad del juicio

La semana pasada el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, pidió la nulidad del juicio asegurando que se trata de una "investigación prospectiva". En su turno, Cortés recordó que "la causa empezó con enriquecimiento ilícito o delitos fiscales y viró hacia la creación de su plaza". "La raíz (de la causa) está prohibida, siguiendo la teoría anglosajona del árbol envenenado y siguiendo esta nebulosa de "vamos a ver qué hay, vamos a hacer un deja vu histórico", señaló.

"Vamos a rebuscar a ver si encontramos algún vicio. Es como un reconocimiento médico, algo nos van a encontrar", dijo la defensa de Sánchez, quien añadió que los delitos por los que es juzgado Sánchez -prevaricación y tráfico de influencias- "no aparecían en la denuncia".

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