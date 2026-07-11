Los vecinos desalojados por el incendio en Los Gallardos pasan una larga noche sin descanso fuera de sus casas: "No se lo deseo a nadie"

Los detalles Durante la noche no se han producido nuevos desalojos, pero permanecen confinados 1.300 vecinos y no se descarta que se produzcan más durante las próximas horas.

Los vecinos de varios municipios en Los Gallardos, Almería, han pasado una noche angustiosa debido a un incendio que ha obligado a desalojar a 1.448 personas. Marisol, de La Alameda, pasó la noche en su coche con su perro, describiendo la experiencia como "horrible". Mientras algunos encontraron refugio en casas de amigos o hoteles, 164 personas fueron realojadas en instalaciones habilitadas por las autoridades, como el polideportivo de Garrucha. Aunque no se han producido nuevos desalojos, 1.300 vecinos siguen confinados y la incertidumbre persiste. La comunidad espera ansiosa poder regresar a sus hogares y evaluar los daños.

Una noche larga, sin descanso y con los ojos puestos en las llamas. Es la situación que viven los vecinos de varios municipios afectados por el incendio en Los Gallardos (Almería).

Es el caso de Marisol, de La Alameda, que ha pasado la noche en el coche con su perro: "Horrible horrible, mira no se lo deseo a nadie". Un total de 1448 personas han pasado la noche fuera de sus casas tras ser desalojados por la cercanía de las llamas y el humo.

Algunos han buscado alojamiento en casas de amigos o en hoteles, pero 164 personas tuvieron que ser realojadas en lugares habilitados por las autoridades, como el polideportivo de Garrucha, donde conciliar el sueño ha sido difícil.

"Pues sin dormir, dándome paseos por aquí, así me he tirado toda la noche", lamenta un vecino de El Chive. Otros han apostado por el coche para intentar conciliar mejor el sueño. La mayoría de los desalojados pertenecen a los municipios de El Chive, Lubrín, La Alameda y Bédar, que tuvieron que salir corriendo sin pensárselo dos veces.

Durante la noche no se han producido nuevos desalojos, pero permanecen confinados 1.300 vecinos y no se descarta que tengan que desalojar a más personas porque. aunque el fuego está ahora más controlado, la incertidumbre frente a este gran incendio continua.

Y esa preocupación sigue, porque desconocen cuando podrán volver a sus casas y en qué estado se las encontrarán.

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