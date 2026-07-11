A vueltas con el ES-Alert por el incendio en Los Gallardos: la Junta insiste en que no lo envió porque habría generado "daños irreparables"

¿Qué ha dicho? El consejero andaluz de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha argumentado que la alerta, debido a cómo se envía, también habría llegado a poblaciones que no estaban directamente implicadas en el incendio.

El consejero andaluz Antonio Sanz defendió la decisión de no activar el sistema de alertas ES-Alert durante el incendio de Los Gallardos por motivos técnicos, argumentando que su uso habría causado confusión y daños irreparables a la población. Sanz explicó que el sistema, que opera mediante antenas de telefonía móvil, podría haber afectado a áreas no implicadas directamente en el incendio. Además, destacó que la decisión se tomó tras evaluar todas las opciones, siguiendo los criterios de expertos. En medio de una controversia política entre PP y PSOE, Sanz enfatizó que las comunicaciones durante la emergencia se realizaron de manera verbal a través de las autoridades locales.

El consejero andaluz de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha vuelto a defender este sábado que la decisión de no activar el sistema de alertas masivas ES-Alert durante el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) fue debido a criterios técnicos.

Según ha explicado desde el Puesto de Mando Avanzado donde se ha producido una nueva reunión de coordinación este sábado, Sanz ha argumentado que la utilización de la alerta solo habría generado "daños irreparables y confusión a la población", recalcando que este sistema "siempre se activa con criterios técnicos": "Los mensajes para los ciudadanos en poblaciones tan pequeñas hubieran provocado daños irreparables y confusión a la población. Más claro no lo puedo decir".

"No tiene nada que ver con la política. Tiene que ver con los criterios técnicos y, por tanto, es una decisión que adoptan los profesionales de Protección Civil en función a las características concretas de la emergencia", ha subrayado en medio de la bronca política que se ha generado entre PP y PSOE a raíz del suceso.

Sanz ha detallado que el sistema funciona mediante las antenas de telefonía móvil, cuya cobertura alcanza áreas amplias, por lo que en una emergencia como la de Los Gallardos el envío de un único mensaje habría afectado a poblaciones no directamente implicadas en el incendio.

Por otro lado, el consejero ha insistido en que la decisión se adoptó tras valorar todas las opciones disponibles y ha subrayado que "son los expertos y son los técnicos los que trasladan la visión de qué hay que hacer en cada momento". "Los responsables políticos estamos para asumir los criterios de los expertos y de los técnicos", ha concluido.

Además, ha señalado que durante el incendio coexistían órdenes distintas de confinamiento y evacuación según las zonas afectadas, algo que, a su juicio, el sistema no permitía diferenciar. "Lo que hubiera provocado el ES-Alert es todavía más daño a la población porque hubiéramos trasladado mensajes confusos", ha sostenido Sanz, quien ha insistido en que los expertos consideraron que el sistema "no aconsejaba que, por la confusión y los mensajes erróneos que hubiera llegado a la población", se utilizara en esta ocasión.

Asimismo, ha dicho que durante la emergencia hubo problemas en las comunicaciones por la caída de postes de telefonía y ha señalado que el alcalde de Bédar, donde se han registrado las 12 muertes provocadas por el fuego, trasladó al operativo que podía comunicar las decisiones "vecino por vecino" mediante voluntarios, concejales y Policía Local.

"La mejor manera que se debía trasladar a una población tan pequeña era verbalmente a través de personas responsables de la autoridad local", ha enfatizado.

Bronca política

Unas declaraciones que llegan después del cruce de declaraciones entre Miguel Tellado y Óscar Puente. El miembro del Partido Popular culpó al Gobierno de no estar centrado en el incendio. "España necesita un Gobierno central centrado en la gestión porque hoy lamentablemente no lo tenemos", decía Tellado este viernes.

Una afirmación que encontró la réplica del ministro de Transportes, Óscar Puente, quién sacó a la palestra que la Junta no envió un mensaje ES-Alert a la población: "¿Pero este pedazo de sinvergüenza está culpando al Gobierno de España del incendio de Almería y de sus consecuencias? ¡Cuando recortan los efectivos antiincendios, que son de su competencia, y no son capaces una vez más de mandar el mensaje de ES-Alert!".

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