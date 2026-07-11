Entra en vigor en la Comunidad de Madrid la polémica ley del concebido no nacido: "Es persona desde el primer minuto"

Los detalles La normativa, aprobada a principios de mes en la Asamblea de Madrid y que ya ha sido publicada en el BOCM, contempla que las familias puedan acceder a las ayudas que correspondan desde el momento de conocer el embarazo.

La Comunidad de Madrid ha implementado una controvertida ley que reconoce al concebido no nacido como un miembro de la unidad familiar, tras su publicación en el Boletín Oficial. Esta normativa, pionera en España, permite que desde la acreditación del embarazo, el concebido sea considerado en el cálculo para ayudas y prestaciones autonómicas, como becas de Bachillerato, ayudas para Educación Infantil, becas de comedor escolar, abono de transporte y subvenciones de alquiler para jóvenes. Además, las familias con dos hijos que esperan un tercero pueden acceder a beneficios de familia numerosa desde la semana 14 de gestación. La ley también incluye deducciones fiscales en el IRPF por gastos escolares y otras bonificaciones. La medida ha sido criticada por la oposición, que considera que excede las competencias autonómicas.

La polémica ley que reconoce al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar ha entrado este sábado en vigor en la Comunidad de Madrid tras su publicación el viernes en su Boletín Oficial (BOCM), convirtiendo a la región en la primera autonomía en otorgar esta consideración de carácter general.

La norma, aprobada en la Asamblea de Madrid a principios de este mes, permite que el concebido no nacido sea computado, desde que se acredite el embarazo, para la concesión de ayudas y prestaciones autonómicas cuyo acceso dependa de la renta o del número de miembros de la unidad familiar.

Entre ellas destacan las becas de Bachillerato, las ayudas para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, las becas de comedor escolar, el abono de transporte o las subvenciones destinadas al alquiler para jóvenes, según se desprende de la propia norma.

Asimismo, las familias con dos hijos que estén esperando un tercero podrán acceder a los beneficios asociados al título de familia numerosa desde el día siguiente a la finalización de la semana 14 de gestación, sin necesidad de esperar al nacimiento.

"El concebido es persona desde el primer minuto, y por eso tiene derechos. Madrid es la primera región que así lo reconoce en sus políticas. En defensa de la vida. Y en apoyo a las familias, por las que hay que mirar siempre", defendió Ayuso cuando se aprobó la ley.

La ley incorpora también medidas en el ámbito tributario autonómico. En concreto, permitirá aplicar determinadas deducciones en el IRPF por gastos escolares, así como acceder a exenciones de tasas y otras bonificaciones fiscales vinculadas, entre otros supuestos, a la adquisición de vivienda de segunda mano.

La Comunidad de Madrid ha defendido que esta nueva normativa busca reforzar el apoyo a las familias desde el inicio del embarazo, mientras que los grupos de la oposición han criticado durante su tramitación que la medida supone un reconocimiento jurídico del concebido no nacido que, a su juicio, excede las competencias autonómicas.

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