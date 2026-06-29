Feijóo acusa a Sánchez de "fabricar" votantes con la 'ley de nietos': "No le salen las cuentas"

¿Por qué es importante? La 'ley de nietos' es una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática que permitió obtener, hasta octubre de 2025, la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que perdieron o renunciaron a la nacionalidad como consecuencia del exilio por motivos políticos o por casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear votantes a través de la 'ley de nietos', que otorga nacionalidad a descendientes de españoles, ya que con los votantes actuales "no le salen las cuentas". En una entrevista en EsRadio, Feijóo señaló que Sánchez busca nuevos votantes mediante una "ingeniería electoral" que aumentará en 2.5 millones el número de personas con derecho a voto en un año y medio. Criticó la externalización de procesos de revisión de solicitudes y abogó por reformar la ley de nacionalidad, afirmando que la nacionalidad debe ser un vínculo significativo con la nación. Además, su partido trabaja para frenar la "regularización masiva" que, según él, va en contra de la normativa de la Unión Europea.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "fabricar" votantes a través de la conocida como 'ley de nietos', que da la nacionalidad a descendientes de españoles, ya que con los votantes actuales "no le salen las cuentas".

"Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como con los votantes actuales pues no le salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas", ha apuntado en una entrevista en EsRadio.

Según Feijóo, hay "suficiente experiencia" como para concluir que Sánchez no hace nada "por ingenuidad" y que está implementando una "ingeniería electoral" por la que en un espacio muy corto de tiempo, en un año y medio, incrementará en 2 millones y medio el número de personas con derecho a voto.

Feijóo ha afirmado que podrán votar personas que ni siquiera saben la diferencia entre una provincia y otra ha denunciado que la aplicación de la Ley de Memoria Democrática da capacidad al Gobierno para asignar una provincia "cuando el solicitante de la nacionalidad no sabe muy bien en qué provincia quiere votar".

El líder de la oposición también ha criticado la externalización de los procesos de revisión de las solicitudes que -asegura- se está llevando a cabo en algunos países y ha afirmado que su partido lo está investigando porque están "preocupados por este asunto".

El líder del PP ha dicho que es necesario hacer una reforma de la ley de nacionalidad para pedir una serie de requisitos adicionales para dar un pasaporte a una persona que nunca ha venido a España.

"Nos parece que la nacionalidad es la mayor expresión de un vínculo de una persona con una nación", ha dicho el líder del PP, y ha agregado que su partido también está trabajando en dificultar que se aplique el proceso de "regularización masiva", gracias a los recursos que se están poniendo en el Tribunal Supremo contra una norma que "está yendo en contra de la normativa de la Unión Europea".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido