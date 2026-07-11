Ahora

O tener problemas de cobertura

La Junta pide precaución a la hora de hablar de desaparecidos en Los Gallardos: "Sus familiares no pueden contactar con ellos, pero pueden estar en albergues"

Los detalles Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, ha señalado que hay 23 personas no localizadas, pero que ello no implica que se pueda decir que estén desaparecidas sino que sus familiares no se han podido poner en contacto con ellas.

El consejero andaluz de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Tras una noche positiva, los bomberos forestales tratan de aprovechar las horas climatológicamente positivas de este sábado para controlar el incendio de Los Gallardos que ha dejado más de 6.000 hectáreas quemadas, 12 fallecidos y 23 personas ilocalizables. Y precisamente ahí, en las personas no localizadas, la Junta de Andalucía ha pedido ser claro en los términos.

En una intervención desde el Puesto de Mando, Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, ha pedido a los medios de comunicación y a todo el mundo ser claro en los términos porque, asegura, está escuchando que hay 23 desaparecidos cuando se debería decir "ilocalizables".

"Utilizamos el término desaparecido y no es así. Llamémosles ilocalizables porque las llamadas son muy 'sui generis', de gente que llevaba años sin hablar con sus familiares. Debemos ser prudentes. No existen 23 desaparecidos. Estamos hablando de personas que sus familiares no pueden contactar con ellos, pero pueden estar en albergues", ha explicado.

El consejero andaluz también ha destacado que esas personas podrían estar también durmiendo con amigos o tener problemas de cobertura, apuntando a que no se pueden sacar conclusiones de sus situación porque no hayan respondido llamadas de familiares.

De hecho, hasta el momento hay siete denuncias de personas desaparecidas por el incendio y las autoridades han apuntado a que, al no haber concluido la identificación de los 12 fallecidos, esas denuncias podrían ser, en su totalidad o de forma parcial, de esas víctimas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El incendio de Los Gallardos evoluciona "relativamente bien dentro de la gravedad" tras calcinar 6.600 hectáreas
  2. Trump avisa a Irán de que tiene "mil misiles listos" para atacar y que "miles más se lanzarán" si cumplen con su amenaza de matarle
  3. Óscar López, elegido candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid con el máximo de avales
  4. Todos los caminos llevan a Correos: los líos políticos que van de supuestos fraudes electorales a las cloacas del PSOE
  5. Al menos 14 heridos, uno de ellos con una cornada en la cara, en un peligrosísimo quinto encierro de San Fermín 2026
  6. Mikel Merino, héroe nacional: así ha sido el gol que mete a España en semifinales del Mundial