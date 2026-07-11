La Junta pide precaución a la hora de hablar de desaparecidos en Los Gallardos: "Sus familiares no pueden contactar con ellos, pero pueden estar en albergues"

Los detalles Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, ha señalado que hay 23 personas no localizadas, pero que ello no implica que se pueda decir que estén desaparecidas sino que sus familiares no se han podido poner en contacto con ellas.

Tras una noche positiva, los bomberos forestales intentan aprovechar las condiciones favorables para controlar el incendio de Los Gallardos, que ha arrasado más de 6.000 hectáreas, dejando 12 fallecidos y 23 personas ilocalizables. La Junta de Andalucía ha enfatizado la importancia de utilizar el término "ilocalizables" en lugar de "desaparecidos", ya que estas personas podrían estar en albergues o con amigos, y no necesariamente desaparecidas. Actualmente, hay siete denuncias de personas desaparecidas, y las autoridades señalan que podrían corresponder a algunas de las víctimas fatales aún no identificadas.

Tras una noche positiva, los bomberos forestales tratan de aprovechar las horas climatológicamente positivas de este sábado para controlar el incendio de Los Gallardos que ha dejado más de 6.000 hectáreas quemadas, 12 fallecidos y 23 personas ilocalizables. Y precisamente ahí, en las personas no localizadas, la Junta de Andalucía ha pedido ser claro en los términos.

En una intervención desde el Puesto de Mando, Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, ha pedido a los medios de comunicación y a todo el mundo ser claro en los términos porque, asegura, está escuchando que hay 23 desaparecidos cuando se debería decir "ilocalizables".

"Utilizamos el término desaparecido y no es así. Llamémosles ilocalizables porque las llamadas son muy 'sui generis', de gente que llevaba años sin hablar con sus familiares. Debemos ser prudentes. No existen 23 desaparecidos. Estamos hablando de personas que sus familiares no pueden contactar con ellos, pero pueden estar en albergues", ha explicado.

El consejero andaluz también ha destacado que esas personas podrían estar también durmiendo con amigos o tener problemas de cobertura, apuntando a que no se pueden sacar conclusiones de sus situación porque no hayan respondido llamadas de familiares.

De hecho, hasta el momento hay siete denuncias de personas desaparecidas por el incendio y las autoridades han apuntado a que, al no haber concluido la identificación de los 12 fallecidos, esas denuncias podrían ser, en su totalidad o de forma parcial, de esas víctimas.

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