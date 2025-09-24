Feijóo, sobre los casos del entorno de Sánchez: "La persecución judicial ya no cuela"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparece en el Congreso de los Diputados

Entre líneas El líder del PP olvida las acusaciones de 'lawfare' vertidas desde el entorno de la propia Ayuso, pero se centra en ese argumento socialista ahora que el juez Peinado ha decidido que en caso de juzgar a Begoña Gómez lo hará un juzgado popular.

El PP se crece ante las adversidades judiciales del entorno del presidente Sánchez y olvida las que afectan, por ejemplo, al novio de su presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso o al propio president valenciano Carlos Mazón.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no ha podido ocultar su reacción al conocer la noticia sobre Begoña Gómez en plena sesión de control, ha comparecido ante los medios para cargar contra el jefe del Ejecutivo.

Según Feijóo, la "persecución judicial" al Gobierno de Sánchez "ya no cuela" y lo ha situado como "responsable del lodazal" de corrupción que rodea al Ejecutivo, al PSOE y a su familia.

Esa ha sido la reacción del 'popular' después de que el juez Peinado haya informado a Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que ha acordado transformar las diligencias de investigación para que, en caso de que sean juzgados por un presunto delito de malversación, lo haga un jurado popular.

Feijóo ha afirmado que no hay "democracia sana" en la que Pedro Sánchez "siga siendo presidente del Gobierno de España" porque "todo su entorno" está siendo investigado por presuntos delitos. Es más, ha dicho que "se ha rodeado de presunta delincuencia toda su trayectoria política".

Feijóo apela a los socios de Sánchez

"Que se busque en otra cortina de humo, pero la persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez es el responsable de este lodazal", ha manifestado.

Feijóo ha apelado una vez a los socios de Pedro Sánchez y se ha preguntado "cómo es posible que "ninguno" de ellos "ponga fin a este disparate" ante la "colección de imputaciones, procesamientos, encarcelamientos y banquillos alrededor del presidente". A su entender, lo que está ocurriendo no se pueden "zanjar" con "la teoría de la conspiración o de la persecución judicial".

"Que el señor Sánchez entienda que no puede seguir así y que los socios le enseñen de una vez el final del camino de una legislatura que no lleva a ninguna parte", ha pedido Feijóo.