Estupefacción en Moncloa ante el auto del juez Peinado para juzgar a Begoña Gómez: "Se explica por sí solo"

Los detalles Fuentes del Gobierno dan por hecho que la defensa de Begoña Gómez recurrirá este auto, al que achacan "grandes defectos de forma". Creen que el caso no se juzgará antes de que acabe el año.

El Gobierno muestra sorpresa ante la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer juzgar a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por malversación con un jurado popular. Fuentes gubernamentales consideran que el auto tiene "grandes defectos de forma" y que el juez no debería avanzar sin cerrar la investigación. Además, destacan la coincidencia con el respaldo de la Audiencia Provincial de Badajoz para enviar a juicio al hermano de Gómez, David Sánchez. Confían en que se recurrirá la decisión y creen que el proceso no concluirá antes de 2025.

Estupefacción en Moncloa ante el último movimiento del juez Juan Carlos Peinado en la causa contra Begoña Gómez. Fuentes del Gobierno consultadas por laSexta dicen que el auto por el que propone juzgarla por malversación y hacerlo, además, con un jurado popular, "se explica por sí solo" y dan por hecho que lo recurrirá.

Sostienen además que el auto adolece de "grandes defectos de forma" y que el magistrado no puede hacerlo sin haber cerrado antes la investigación. Apuntan además, a "casualidades", puesto que este último paso del juez contra la esposa del presidente del Gobierno llega justo un día después de que la Audiencia Provincial de Badajoz respaldase enviar a juicio a su hermano, David Sánchez.

En cualquier caso, las fuentes del Gobierno consultadas por esta cadena dan por seguro que se recurrirá esta decisión judicial y creen que la citación del sábado -fecha en la que el juez ha fijado una nueva comparecencia de la investigada- busca de nuevo la foto de Begoña Gómez acudiendo al juzgado. Están convencidos de que quedan aún muchos pasos en este procedimiento y que no se va a juzgar en lo que queda de 2025.

El juez Peinado, que investiga desde hace más de un año a la mujer de Pedro Sánchez, a quien atribuye hasta cinco delitos, propone ahora juzgarla por malversación, así como a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y al Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. En su auto, el juez justifica hacerlo ante un jurado popular esgrimiendo que se juzgarán "delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos".

Ferraz habla de "Caso Peinado"

Por su parte, desde el PSOE insisten en que "no hay caso", como, recuerdan, llevan señalando desde que se inició este proceso "con una denuncia de un grupo ultra con varios recortes de prensa y un bulo".

"Siempre hemos defendido que con el tiempo la verdad se abrirá camino, y que esta instrucción quedará como un caso de estudio, en negativo, para los estudiantes de Derecho", sostienen fuentes socialistas, que destacan también que "en 48 horas se ha abierto juicio oral a dos personas cuyo único delito es ser familia del presidente del Gobierno". "No por esperado, este paso deja de ser sorprendente. Con el tiempo, esto se conocerá como el Caso Peinado", sentencian.