Feijóo pide a los socios de Gobierno que "señalen el final de la legislatura" a Sánchez: "¿Por qué le sostienen?"

En una comparecencia desde el Congreso de los Diputados, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a instar a los socios del Gobierno de coalición que dejen de "sostener" a Pedro Sánchez y le "señalen el final de la legislatura".

"El ritmo al que avanza la escalada judicial de la familia de Sánchez es insoportable. A todo lo que sabíamos se une que el hermano del presidente se va a sentar en un banquillo y que su ujer está en camino del banquillo. La influencia del presidente está bajo sospecha judicial. ¿Cuántos gobiernos democráticos soportarían esto? ¿Por qué tenemos que soportar esto en España? ¿Cómo es posible?", se ha preguntado Feijóo en la Cámara Baja.

Feijóo cree que será la justicia quien dicte la responsabilidad "de cada uno", pero considera que en el ámbito político, esta responsabilidad "está sentenciada" y Sánchez "es el responsable".

"Se ha puesto en peligro a las mujeres"

"¿Por qué los socios le sostienen?", ha vuelto a preguntarse Feijóo, que no cree que sea por "beneficio electoral". "Ayer (este martes) asistimos a una doble ruptura: la de los partidos del Gobierno y de la mayoría parlamentaria", opina un Feijóo que cree que, en realidad, Sánchez "nunca tuvo una mayoría para construir, sino para sobrevivir".

El líder de los populares ha sumado a sus palabras la polémica de las pulseras antimaltrato, algo que considera "inaceptable" y una polémica por la que cree que el Gobierno "tiene que dar explicaciones y asumir responsabilidades". "Se ha puesto en peligro a las mujeres. Nada de esto es feminista. Hay mala fe", afirma.

Para finalizar, Feijóo ha vuelto a poner la pelota sobre el tejado de los socios, a los que pide, de nuevo, enseñar a Sánchez "de una vez el final" de la legislatura.