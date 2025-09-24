Sesión de control al Gobierno, en directo | Las pulseras antimaltrato centran un debate sin Sánchez

El PP, con todo contra Redondo Por su parte, Redondo contestará en el hemiciclo del Congreso el miércoles a dos preguntas del PP sobre el caso de las pulseras. Además, el PP, que ya ha pedido su dimisión, subrayará el presunto error del Ministerio de Igualdad con toda la artillería parlamentaria de la que dispone en el Senado. Compartir en X

Cinco preguntas para Montero, tres de ellas del PP Hasta cinco preguntas contestará Montero a primera hora del miércoles, tres de ellas del PP, que en los enunciados que ha avanzado no se cierra a ningún ámbito y opta por las preguntas genéricas. "¿Cuánto tiempo vamos a seguir así?"; "¿van a seguir dando carta de normalidad a lo que no es normal?", y "¿va a asumir responsabilidades por su nefasta gestión?", son las tres preguntas preparadas por Ester Muñoz, Juan Bravo y Elías Bendodo, quienes las desarrollarán y concretarán ya desde el escaño. EFE

