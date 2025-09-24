Sesión de control al Gobierno, en directo | Las pulseras antimaltrato centran un debate sin Sánchez

Ahora

María Jesús Montero asumirá un mayor protagonismo en la sesión de este miércoles en la Cámara Baja ante la ausencia del presidente del Gobierno. El foco mediático lo compartirá con la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

  1. El PP, con todo contra Redondo

  2. Cinco preguntas para Montero, tres de ellas del PP

  3. Un pleno sin Sánchez

Cinco preguntas para Montero, tres de ellas del PP

Hasta cinco preguntas contestará Montero a primera hora del miércoles, tres de ellas del PP, que en los enunciados que ha avanzado no se cierra a ningún ámbito y opta por las preguntas genéricas. "¿Cuánto tiempo vamos a seguir así?"; "¿van a seguir dando carta de normalidad a lo que no es normal?", y "¿va a asumir responsabilidades por su nefasta gestión?", son las tres preguntas preparadas por Ester Muñoz, Juan Bravo y Elías Bendodo, quienes las desarrollarán y concretarán ya desde el escaño.

Un pleno sin Sánchez

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, asumirá el protagonismo y varios turnos extra de respuesta a la oposición en el Congreso durante la sesión de control del miércoles, en ausencia del presidente, Pedro Sánchez, que asiste esta semana a la asamblea de la ONU en Nueva York. El foco mediático lo compartirá Montero con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que tendrá que dar explicaciones parlamentarias por las incidencias técnicas que tuvieron las pulseras telemáticas de los maltratadores en casos de violencia machista debido a un cambio en la contrata.

