Entre las muchas cuestiones sobre las que ha sido preguntado el presidente del PP en su entrevista en 'Onda Cero', Alberto Núñez Feijóo también ha abordado, en el marco del 20 aniversario de los atentados del 11M, la gestión del Gobierno al frente de España en ese momento, el del popular José María Aznar. Cuestionado sobre si este dijo la verdad, Núñez Feijóo ha arrancado diciendo que es la "pregunta del millón" y que "estaba preparado" para dar respuesta a esa duda.

"Entiendo que el presidente del Gobierno pensaba que lo que estaba haciendo era lo correcto. Es evidente que después hemos descubierto que hay autores materiales que no eran los que el Gobierno pensaba que eran", ha valorado Feijóo, quien también ha incluido a las fuerzas de seguridad en esta cuestión al afirmar que tampoco eran los autores materiales "que la Policía pensaba que eran". En este sentido, ha señalado que "Aznar decía en tiempo real lo que decía la policía".

"Decían lo que la Policía comentaba a Interior", ha aseverado Feijóo, quien ha señalado que luego "la Policía cambió de opinión". No obstante, ha reconocido que no se gestionó bien este asunto: "Si las encuestas decían que llevábamos ventaja, entiendo que no se gestionó bien aquellos días. Creo que al PP les costó una elecciones la gestión de aquella crisis". Y ha precisado: "Hay gente que se puede confundir, pero que actúa de buena fe. Hay otra gente que actúa de mala fe e intenta que los demás crean que lo hace de buena fe".

En una línea similar se expresaba tan solo un día antes, el propio 11M, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien afirmó que no era el día para "atacar" a quien estaba al frente del Gobierno de España entonces, en alusión a José María Aznar. "Hoy es un día muy duro para la sociedad española y para la democracia española. Y, por lo tanto, comparto absolutamente que hoy no es el día para que se dediquen a atacar a quien en aquel momento estaba al frente del Gobierno de España y, con ello, a todos aquellos que tuvieron que afrontar esos días", dijo Gamarra.

En su comunicado, FAES respondió a las críticas vertidas contra su presidente, José María Aznar, advirtiendo de que, "hoy más que nunca, los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta", alegando a su vez que ningún documento oficial afirmó "sin titubeos" en los primeros momentos la responsabilidad yihadista de los atentados. Además, la fundación ha criticado que aún hoy se insiste "en lo de las mentiras de Aznar el 11M" mientras una de las consignadas "acuñadas aquel marzo negro por la izquierda" se ha vuelto de "rabiosa actualidad".