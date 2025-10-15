La impresentable actitud de la asistente de Ábalos boicoteando a la prensa antes de su declaración: "No me lo desequilibréis"

Los detalles Sobre las 9:10 h, el exministro salía del Congreso para acudir a los tribunales. Sin embargo, su salida ha sido un tanto accidentada: su asistente de prensa se ha enfrentado a los periodistas, impidiendo que le hicieran preguntas. En el vídeo podemos ver este curioso momento.

Como cada miércoles, en el Congreso de los Diputados se celebra la Sesión de control al Gobierno. José Luis Ábalos, diputado integrado en el Grupo Mixto, ha acudido puntual a la cita, pero para él no era un día precisamente normal: a las 10 h tenía otra cita más importante aún, su ya cuarta declaración ante el Tribunal Supremo, acusado de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, en el marco del llamado 'caso Koldo'.

Sobre las 9:10 h, el exministro salía del Congreso para acudir a los tribunales, pero su salida ha sido un tanto accidentada: su asistente de prensa se ha enfrentado a los periodistas, tapándole con sus manos las cámaras de televisión allí presentes, e intentando que no le hiciesen preguntas a Ábalos.

"Una persona que va a ir donde va a ir ahora mismo y con todo lo que va a caer, no se le puede ahora interrumpir", clamaba su asistente. "¿Con lo que tiene ahora por delante? ¿Hay que desequilibrarlo, no? Por favor. No quiero que le metaís la alcachofa en un día como hoy. No me lo desequilibréis, que bastante tiene que pelear hoy", pedía a los periodistas.

Finalmente, Ábalos salía del Congreso y se dirigía rápidamente al coche que le esperaba para acudir al Supremo, ante, como es lógico, las preguntas de los periodistas que estaban en la calle haciendo su trabajo. "Déjalo, René", le decía el exministro a su asistente, que seguía bloqueando las preguntas de los profesionales. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

A las 10:10 h se ha producido finalmente su declaración, aunque el exministro se ha acogido a su derecho a no declarar alegando "indefensión": el diputado ha asegurado ante el juez que no tiene abogado (prescindió de los servicios de su letrado por "pérdida de confianza") y ha asegurado no declarar porque se siente "indefenso".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.