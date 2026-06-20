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Dos horas de comparecencia

Las claves de la declaración de Zapatero: una defensa basada en la negación que no convence al juez Calama

Los detalles El magistrado considera que el expresidente era la base de la consultoría Análisis Relevante hasta el punto de que apunta que la empresa "habría quebrado" si no hubiera estado.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
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Más de dos horas tuvo José Luis Rodríguez Zapatero para intentar convencer al juez José Luis Calama de su inocencia. De aclarar todos esos asuntos como, por ejemplo, si Análisis Relevante era algo así como una tapadera para justificar un presunto tráfico de influencias.

"Parece que se monta para recibir comisiones...", aseveraba el magistrado. "Niego absolutamente. Porque en mi vida he negociado ninguna comisión. ¡Es mi trabajo y un trabajo que se valora! (...) ¡He realizado una intensísima tarea!", respondía el expresidente del Gobierno.

Un trabajo tan valorado que el juez Calama cree que era la base de esa consultoría hasta el punto que apunta que la empresa "habría quebrado" si no hubiera estado el expresidente. "Es un juicio de valor que tampoco podríamos contrastar. ¡Es una hipótesis, una conjetura!", replicaba Zapatero. "Señor Zapatero, no lo pongo en duda. Pero tiene que entender que yo no soy una madre abadesa sino un juez instructor", zanjaba el magistrado.

Era a esa consultora, la de su "amigo" Julio Martínez Martínez, a la que acudió la aerolínea rescatada Plus Ultra en busca de ayuda. "Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate Plus Ultra. Yo no he viajado nunca en Plus Ultra, no he tenido relación", insistía el expresidente durante su declaración.

Un inicial contacto cero con la aerolínea y sus directivos que terminó por no ser tan rotundo. "Hice una gestión para que fueran atendidos por el Santander como aparece ahí, quizás esa sería la primera vez", aclaraba el expresidente. Marca ahí, además, la primera vez que tuvo relación con ellos, sin embargo segundos antes declaraba: "¿Cuándo oí hablar? Cuando más se oye hablar es cuando todo el lío que se montó".

El lío, es decir, el escándalo por el rescate estalla en 2021. Incongruencias, lagunas y desconocimientos como la de la comida con Julio Martínez o silencios como el de las joyas que no terminan de convencer al juez Calama.

Después de él, ahora serán sus hijas y su secretaría las próximas en pasar por el banquillo.

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