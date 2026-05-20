¿Es un expresidente de Gobierno igual que el resto de mortales?: claves sobre su aforamiento, sueldo y el privilegio del chófer

Los detalles Otros derechos con los que cuentan los expresidentes españoles incluyen asistencia de las embajadas cuando viajan; medidas de seguridad o la contratación de dos asistentes.

Tras dejar la Moncloa, los expresidentes del Gobierno español asumen diversos roles en el sector privado. Felipe González ha sido administrador y consejero en varias empresas, mientras que José María Aznar ha trabajado en Endesa y fundado un lobby pro-Israel. Mariano Rajoy es el único que regresó a su antiguo puesto como registrador de la propiedad. José Luis Rodríguez Zapatero ha realizado consultorías, ahora cuestionadas por la Audiencia Nacional. Aunque no están aforados, podrían estarlo si ingresan al Consejo de Estado, donde recibirían un salario vitalicio. Además, disfrutan de beneficios como transporte gratuito, seguridad, y asistencia de embajadas. También disponen de fondos para gastos y oficinas, habiendo gastado entre 2000 y 2022 más de 6.5 millones de euros. Actualmente, hay 300.000 euros presupuestados para ellos.

Tras pasar por Moncloa, los presidentes de Gobierno asumen nuevos trabajos. De los recientes, Felipe González fue administrador y accionista de una empresa de capital riesgo, de otra de construcción y también consejero de Gas Natural; José María Aznar ha estado en otra electrica Endesa, en despachos de abogados, aunque también ha sido consejero de los medios de Rupert Murdoch e, incluso, ha fundado un lobby para respaldar a Israel.

De hecho, el único expresidente que volvió a su anterior trabajo fue el 'popular' Mariano Rajoy, que regresó a su plaza de registrador de la propiedad; mientras que José Luis Rodríguez Zapatero ha estado realizando trabajos de consultoría, ahora puestos en duda por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional.

Así es cómo se ganan la vida los expresidentes del Ejecutivo, pero surgen dudas sobre si siguien estando bajo la protección legal del aformiento. Si bien en líneas generales les puede juzgar cualquier juez, pues no están aforados, sí que lo estarían en el caso de ser miembros del Consejo de Estado. Se trata de una institución a la que se pueden incorporar cuando quieran y en la que se pueden quedar de por vida.

Si bien siguen siendo iguales en términos legales al resto de los mortales, existen algunas diferencias. Por ejemplo, tienen un abono de transporte especial, con el que pueden acceder de forma gratuita a todos los medios de transporte del Estado, como aviones, barcos o trenes. No obstante, a día de hoy lo único que sigue siendo del Estado es Renfe. Eso sí, tienen derecho a un chófer con coche, al cual tiene derecho, en caso de morirse, sus viudas también lo tienen.

Asimismo, un expresidente tiene derecho a que les asistan las embajadas cuando viajan; a contar con seguridad o a contratar a dos asistentes. Sobre estos últimos, pueden elegir los que quieran, de alta categoría y de categoría intermedia, es decir, de los que cobran más de 60.000 euros y de los que superan los 200.000 que pagamos todos.

Por otro lado, también gozan de un salario vitalicio encubierto y opcional. Si deciden ingresar en el Consejo de Estado, se pueden quedar allí hasta que quieran cobrando ese salario hasta que se jubilen. De hecho, cobrarían unos 40.000 euros más que como presidente del Gobierno, resultando en unos 138.000 euros anuales brutos. Ahora bien, ningún expresidente se ha quedado allí.

Al margen de lo anterior, hay una partida destinada a los expresidentes para gastos o alquiler, por si montan una oficina que les asista. De hecho, 'Newtral.es' preguntó sobre la cuestión, obteniendo el dato correspondiente al periodo entre 2000 a 2022 y que ascendía entre todos 6.545.014 euros.

De entre todos, el que más saca es Felipe González, que es el que más tiempo lleva y el que menos Mariano Rajoy, que sería el que menos tiempo. Si ajustamos ya por años que pudieron acceder a él, pues vemos que, más o menos, todos sacan por encima de los 80.000 euros. Ahora, en cambio, hay presupuestados cerca de 300.000 euros, lo que serían casi 100.000 para cada uno.

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