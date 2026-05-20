EEUU presenta cuatro cargos contra el exlíder cubano Raúl Castro por el derribo de avionetas de hace 30 años

Entre líneas La acusación se produce en medio de nuevas presiones de EEUU por un cambio de régimen en Cuba. El caso recuerda a la imputación de Maduro por narcotráfico, con la que EEUU justificó su captura en Venezuela.

El expresidente cubano Raúl Castro ha sido acusado formalmente en Estados Unidos por el derribo de unas avionetas de la organización humanitaria'Brothers to the Rescue' en 1996. El Departamento de Justicia estadounidense le ha imputado cuatro cargos por homicidio y dos por la destrucción de aviones.

Además, según el documento judicial al que ha accedido 'Reuters', otras cinco personas han sido acusadas.

Esta medida representa una escalada en la campaña de presión de Washington contra el gobierno de la isla caribeña y se produce en un momento en que el presidente estadounidense Donald Trump ha impulsado un cambio de régimen en Cuba.

La presentación de la causa penal contra un adversario de Estados Unidos como Castro recuerda la anterior acusación por narcotráfico contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro, actualmente encarcelado y aliado de La Habana.

La administración Trump citó esa acusación como justificación para la incursión del 3 de enero en Caracas por parte del ejército estadounidense, en la que Maduro fue capturado y llevado a Nueva York para enfrentar los cargos. Se declaró inocente.

Castro, de 94 años, fue ministro de Defensa de Cuba antes de asumir la presidencia en 2008 tras la enfermedad de su hermano Fidel, que falleció en 2016. Renunció a la presidencia en 2018, pero sigue siendo una figura influyente en la política cubana.

De momento, La Habana no se ha pronunciado directamente sobre la acusación formal, aunque el canciller Bruno Rodríguez se ha mostrado desafiante antes de conocer los cargos, afirmando que "Cuba continúa su camino de soberanía hacia su desarrollo socialista".

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