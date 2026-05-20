Los 'sísís' ya superan a los 'ninis' en España: radiografía de los jóvenes obligados a estudiar y trabajar para sobrevivir

Las cifras Si bien la tasa española de 'ninis' hace unos 16 años era la más alta en Europa, pues superaba el 25%, ahora es equivalente a la media del Viejo Continente, siendo solo de un 11%.

En 2010, en plena crisis económica, España contaba con 600.000 'ninis', jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, siendo el segundo país de Europa con más casos. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado y ahora se habla de la generación 'sísí', jóvenes de 16 a 29 años que estudian y trabajan simultáneamente. Estos jóvenes buscan experiencia laboral o simplemente ganar dinero, optando por sectores como la hostelería, logística y plataformas digitales. A pesar de la disminución de 'ninis' al 11%, aún queda trabajo por hacer para mejorar las condiciones laborales y reducir esta cifra, comparándola con países como Países Bajos.

Los 'ninis', aquellos jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban, fueron tan populares que incluso tuvieron su programa de televisión. Fue allá por el 2010, cuando España estaba en la crisis, que llegaron a ser 600.000, siendo el segundo país de Europa con mayor número. Ellos fueron el reflejo del duro impacto de la crisis económica. Una tendencia que ha cambiado porque los 'ninis' están en España en peligro de extinción. Sí, estamos en la generación de los 'sísí', los que estudian, pero a la vez trabajan.

Son jóvenes de entre 16 y 29 años que estudian una carrera, aunque cada vez más un ciclo de Formación Profesional (FP). En cuanto a las razones que los llevan al mercado laboral, hay dos grupos. Por un lado, unos trabajan para lograr experiencia y poder optar a un empleo mejor; mientras que otros lo hacen solamente para conseguir dinero. Estos últimos eligen la hostelería, frente a los primeros, que optan por el sector de la logística y las plataformas digitales.

Si bien hay más porcentaje de hombres trabajando que de mujeres, los sindicatos recuerdan que no hay que fijarse solo en cuántos trabajan, sino en qué condiciones están obligados a trabajar. Precisamente en este punto y de momento es donde, aseguran, aún queda trabajo por hacer.

Y es que los 'sísís' trabajan por necesidad, ya que si estudias y no trabajas, es imposible pagarte un alquiler (de media emplean el 80% de su sueldo en pagarlo), sin hablar de comprarse una casa. Además, lo hacen con unos horarios complicados que implican estudiar por la mañana, para coger un bus e ir a trabajar por la tarde.

Salen de noche y regresan en transporte público a sus casas, lo cual les obliga a estudiar de noche y vuelta a empezar. Una rutina a la que se ven abocados tras aparender que una carrera universitaria no asegura tener trabajo, así como que entrar en el mercado laboral sin formación, puede salir muy caro como pasó en la crisis de 2008.

Si bien la tasa española de 'ninis' hace unos 16 años era la más alta en Europa, ahora es equivalente a la media del Viejo Continente, pues en la actualidad solo hay un 11% de jóvenes en España que son 'ninis'. Aunque se trata de una cifra muy lejana al 25% que llegamos a superar, queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, Países Bajos es el referente con solo un 5% de jóvenes que ni estudian ni trabajan; mientras que el vecino Portugal también cuenta con más jóvenes ocupados que nosotros. En el otro extremo, están Rumanía y Bulgaria.

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