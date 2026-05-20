Chema Crespo, sobre Zapatero: "Él tendrá la convicción de que esto tiene que explicarlo y yo solo espero que pueda"

El periodista comparte una relación personal con el expresidente socialista y, por ese motivo, confiesa que no cree que puedan ser verdad todos los hechos que se le imputan.

Este martes se tenía acceso al auto de la Audiencia Nacional que señalaba al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como el presunto líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo. El periodista Chema Crespo conoce al expresidente, con el que ha tenido un trato cercano, tanto a nivel profesional como personal.

El periodista confiesa que esa relación personal, que va más allá del ámbito político, hace que no pueda ser objetivo ni imparcial sobre este asunto. Crespo indica que "solo quedan dos cosas por resolver". Por un lado, "que el auto del juez no se confirme, porque todo el mundo coincide que está muy bien elaborado, pero no aparecen las pruebas objetivas que se citan". "Eso tiene que esclarecerse más pronto que tarde y cuanto antes fuera, mejor", sentencia.

Crespo no cree que el expresidente socialista esté "envalentonado" con este hecho ya que "es evidente la dimensión extraordinaria que ha alcanzado este asunto". "Un presidente que quedaba para la historia de nuestro país como uno de los grandes presidentes que hemos tenido en democracia, él tendrá la convicción de que esto debe explicarlo y yo deseo que pueda explicarlo, y creo que podrá explicarlo", añade.

En cuanto a los hechos que se le imputan, Crespo afirma que no puede creer que sean verdad por lo que le conoce y lo que ha compartido con él. "Esto exige una explicación y ojalá la explicación lleve al archivo del auto", concluye.

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