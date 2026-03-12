Las armas de la cultura española por el "no a la OTAN": conciertos, poemas y canciones que no gustaron nada a Felipe González

¿Por qué es importante? El antimilitarismo estaba muy fuerte en los años 80 y tenía caras muy potentes, como la de Miguel Ríos, que se convirtió en uno de los referentes musicales del movimiento antibelicista, que llegó también a la poesía con Alberti y García Montero y al cine con Garci y Berlanga.

En 1986, España vivió un intenso debate sobre su permanencia en la OTAN, culminando con un referéndum donde el 57% votó a favor. La oposición cultural fue significativa, con figuras como Antonio Gala, Rafael Alberti y Joaquín Sabina liderando el movimiento anti-OTAN. La canción "Cuervo ingenuo" de Javier Krahe, que criticaba a Felipe González por cambiar su postura sobre la OTAN, fue censurada en televisión. Artistas como Carlos Cano también enfrentaron consecuencias por sus críticas. El antimilitarismo de los años 80 se reflejó en manifestaciones y festivales, con Miguel Ríos como uno de los referentes musicales del movimiento. Aunque no lograron su objetivo, el legado cultural perdura.

"Hay momentos en que las ciudadanías tienen que estar encima de los partidos, en que los gobiernos representan una cosa y el pueblo otra y son los gobiernos los que tienen que rectificar y no los pueblos". Estas eran las palabras de Antonio Gala en el gran mitin contra la OTAN de 1986, también estaban allí Rafael Alberti y Joaquín Sabina. Este jueves hace 40 años España dijo 'sí' a su entrada en la OTAN con el 57% de los votos. España venía del cambio de postura del PSOE de González y de una oposición brutal en la sociedad y, sobre todo, en la cultura.

Hubo conciertos, poemas, canciones. La cultura española usó todas sus armas por el "no a la OTAN" e, incluso, podemos hacer la lista de éxitos. En el número uno acabó, eso sí, la permanencia en la OTAN, porque no consiguieron convencer a la gente por mucho que lo intentaron con himno incluido: 'Cuervo ingenuo'.

Javier Krahe comparaba en esta canción a Felipe González con un "cuervo ingenuo" por prometer la salida de la OTAN y luego defenderla. El vídeo se grabó en un concierto de Joaquín Sabina y fue censurado en televisión. Contenía frases como estas: "Tú decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN. Tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección. Ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que es alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal".

No le había hecho ninguna gracia a Felipe González. Ya le había pasado previamente a Carlos Cano, que se enfrentó al partido socialista por un tema que sacó en 1985. "Que si bases, que si OTAN, que si Morón, que si Rota y el Peñón de Gibraltar" (...) ¡Ay! Felipe de la OTAN", decía en la canción. Tiempo después denunció que por ella los ayuntamientos andaluces dejaron de contratar sus actuaciones.

El movimiento anti OTAN llegaba a todos los estadios de la cultura, en la poesía estaban Alberti o Luis García Montero, los escritores Francisco Umbral y Carmen Martín Gaite y directores de cine como Garci y Berlanga. Todos se dejaban ver en festivales y marchas contra la OTAN. Eran manifestaciones multitudinarias: las marchas a Torrejón, que se siguieron haciendo mucho tiempo después del referéndum y que habían empezado años antes.

Allá por el 81 cuando La Trinca ya cantaba esto: "¡Ay! Felipe no te nos retrases y a ver lo que haces con lo de la OTAN". El antimilitarismo estaba muy fuerte en los años 80 y tenía caras muy potentes, como la de Miguel Ríos, que se convirtió en uno de los referentes musicales del movimiento antibelicista y en un emblema de los festivales por el no a la OTAN.

Lo intentaron, no salió, pero nos quedan las canciones.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.