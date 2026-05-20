Ingresado en un hospital de Alemania el médico estadounidense positivo por ébola que se contagió en el Congo

El contexto Las autoridades estadounidenses habían pedido ayuda a Alemania para que recibiera y tratase al médico. Una de las razones para ello es que el vuelo a dicho país es más corto que un vuelo a EEUU.

Peter Stafford, un médico estadounidense contagiado de ébola en la República Democrática del Congo, ha sido trasladado a Alemania para recibir tratamiento en el hospital universitario La Charité de Berlín. Según el portavoz del hospital, Markus Heggen, Stafford está en una unidad especializada en el Campus Virchow que asegura un aislamiento total, reduciendo el riesgo de contagios. La Charité es única en Alemania por combinar infectología con cuidados intensivos. La OMS ha reportado 600 casos sospechosos de ébola y 139 muertes, y ha declarado el brote de la cepa Bundibugyo como una emergencia de salud pública internacional.

El médico estadounidense Peter Stafford, que se contagió de ébola mientras trabajaba con pacientes en la República Demócrata del Congo (RDC), ha llegado en la madrugada de este miércoles a Alemania para ser tratado en una de las clínicas del hospital universitario La Charité en Berlín.

"De momento no daremos informaciones sobre el estado de salud del paciente. Ha sido internado en La Charité en una unidad única en Alemania. Nuestros médicos, médicas y el personal de enfermería se concentrarán en el diagnóstico y en el tratamiento", ha dicho el portavoz del hospital, Markus Heggen.

Stafford se encuentra en el Campus Virchow de La Charité, situado en el barrio de Wedding de la capital alemana. Las autoridades estadounidenses habían pedido ayuda a Alemania para que recibiera y tratase al médico.

Una de las razones para ello es que el vuelo a Alemania es más corto que un vuelo a EEUU. El misionero y médico estadounidense contrajo el virus mientras estaba trabajando con pacientes con ébola en el hospital Nyankunde, según la organización cristiana Serge, fundada en Pensilvania.

Otros dos misioneros de Serge, incluyendo la esposa de Stafford, Rebekah, y el doctor Patrick LaRochelle, también estuvieron expuestos al virus pero no presentan síntomas.

La Charité tiene en Virchow una estación especial que permite un aislamiento total que reduce al mínimo el peligro de nuevos contagios. Además, es la única unidad en Alemania que combina infectología con cuidados intensivos y, según el Ministerio de Sanidad, el personal tiene entrenamientos constantes -dos veces al vez- en los que se prepara para atender situaciones de emergencia.

La OMS señala que hay 600 casos sospechosos de ébola

El director de la Organización Mundial de la Salud ha indicado que hay 600 casos sospechosos de ébola y 139 muertes sospechosas, y que se espera que las cifras aumenten debido al tiempo que el virus circuló antes de que se detectara el brote.

Un Comité de Emergencia de la OMS se reunió el martes en Ginebra y confirmó que el último brote de la rara cepa Bundibugyo del virus del ébola constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional, pero no una emergencia pandémica.

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