Benjamín Prado, sobre la vinculación de las hijas de Zapatero en el 'caso Plus Ultra': "A ver quién ha metido a quien..."

El escritor expone que José Luis Rodríguez Zapatero "era un político que representaba casi la inocencia de la política" y comparte que está "desando" que el expresidente socialista se explique.

Entre los privilegios de los expresidentes españoles, estos cuentan con una dotación económica que ronda los 70.000 euros anuales, escolta, oficina, apoyo administrativo, transporte gratuito o el derecho de poder formar parte del Consejo de Estado. Iñaki López señala esos privilegios y añade: "De momento, lo que sabemos por el auto, es que todo para llevarse dos millones de euros".

"¿Para eso te merece la pena cargarte tu legado y tu imagen y, además, meter a tus hijas que es matarlas socialmente?", plantea. "Habría que ver quién ha metido a quién", señala Benjamín Prado. Cristina Pardo, por su parte, señala que cuando se llevan a cabo ese tipo de acciones no se cree que se esté acabando con el propio legado.

"Me llama la atención porque es un chollo, acabas tu vida laboral con prebendas, futuro asegurado", añade el presentador. "Por eso digo que a ver quién ha metido a quién, si el padre a las hijas o las hijas al padre", señala el escritor, "esos carros se tiran desde muchos sitios distintos".

El escritor señala que Zapatero "era un político que representaba casi la inocencia de la política". "Estoy deseando que lo pueda explicar", añade. "Muchas veces a estas personas les interesa más el poder que el dinero", comenta Pardo, "o primero el poder y después el dinero".

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