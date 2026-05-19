La expareja de Ábalos Jéssica Rodríguez habría recibido un pago de 2.000 euros en el marco del rescate de Plus Ultra

¿Qué ha dicho? "En el desarrollo de la conversación, Felipe Baca encarga a Palomero la realización de dos pagos (...) otro por un importe de 2.000 euros a 'Jéssica', remitiendo la captura de pantalla de un contacto telefónico donde consta el nombre 'Jess' con un número de teléfono español", reza el auto al que ha tenido acceso laSexta.

Este martes se ha revelado que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por la Audiencia Nacional por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El juez Calama lo describe como líder de una estructura jerarquizada para obtener beneficios económicos mediante influencias en instancias públicas. Además, Jessica Rodríguez, ex pareja del ministro José Luis Ábalos, aparece en el auto, señalada por recibir un pago de 2.000 euros de un empresario investigado. El caso involucra dos vías de influencia, una liderada por Zapatero y otra por Ábalos, para obtener el rescate de la aerolínea.

Este martes hemos conocido que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado en la Audiencia Nacional por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias. Todo dentro del caso que investiga el rescate, con dinero público, de la aerolínea Plus Ultra. Así, se ha citado a Zapatero como investigado para el próximo 2 de junio.

En el auto de 85 páginas, al que ha tenido acceso laSexta, el juez Calama dibuja a Zapatero como el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias". Una creada para "la obtención de beneficios económicos, mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros". Pero también, en este auto, se ha escrito un nombre que llama mucho la atención: Jéssica Rodríguez.

La que fuera pareja del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, aparece en el auto por el que se imputa al expresidente en el caso Plus Ultra. Concretamente, se muestra cómo un empresario investigado por el rescate de la aerolínea ordenó el pago de 2.000 euros para la expareja de Ábalos. A la que hemos escuchado declarar en el juicio del caso Mascarillas que sentó a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en el banquillo.

Se trata del investigado y empresario peruano Luis Felipe Baca que, según el auto de la Audiencia Nacional, encargó un pago de 2.000 euros a Jéssica Rodríguez.

"El 31.12.202, en el desarrollo de la conversación, Felipe Baca encarga a Palomero la realización de dos pagos, uno por un importe de 3.000 euros a 'Alejandra', aportando en la propia conversación como contacto el número de teléfono con prefijo venezolano, y otro por un importe de 2.000 euros a 'Jéssica', remitiendo la captura de pantalla de un contacto telefónico donde consta el nombre 'Jess' con un número de teléfono español", reza el escrito judicial.

Además, se aclara que "como titular del número de teléfono español consta Jéssica Rodríguez García, conocida públicamente por su vinculación con José Luis Ábalos Meco".

Dos caminos para un rescate

La opción Ábalos o la opción Zapatero: así cree el juez que se gestó el rescate a Plus Ultra

Hay que recordar que, tal y como se apunta en el auto de 85 páginas, el rescate público de la aerolínea Plus Ultra empezó recorriendo dos caminos distintos. Uno, tenía como protagonista a José Luis Rodríguez Zapatero. El otro, pasaba por el ministro Ábalos.

Aunque Zapatero ha negado cualquier tipo de participación en el rescate de Plus Ultra, el juez Calama apunta a que influyó y presionó políticamente para que la aerolínea consiguiese el salvamento millonario. Aunque, también recoge que los directivos de la empresa habrían intentado conseguir dicho rescate a través de Ábalos.

Porque el juez Calama asegura que los directivos de Plus Ultra, Roberto Roselli (CEO) y Julio Martínez (presidente), intentaron obtenerlo "mediante mecanismos ajenos a los cauces legales". Usando dos líneas de influencia y de forma paralela.

Y de aquí, podrían haber tenido contacto con la expareja de Ábalos, con Jéssica Rodríguez, que, recordemos, aparece en el auto de imputación del expresidente del Ejecutivo Zapatero.

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