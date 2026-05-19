El PP se frota las manos con la imputación de Zapatero y Vox apunta más alto al pedirle una moción de censura que Génova rechaza de plano

¿Qué ha dicho? "Creo que es necesaria una moción de censura que sirva para retratar ante los españoles toda la extensión de la mafia y la posición de todos los diputados respecto a ella", ha exigido Vox; mientras el PP de Feijóo se niega a dar un paso que saben no pueden ganar. No les salen las cuentas.

La reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra ha generado reacciones en el PP, que apunta a Pedro Sánchez como responsable último. Esther Muñoz, portavoz del PP, critica el uso de fondos públicos para el rescate y exige explicaciones. Isabel Díaz Ayuso también reclama transparencia sobre el caso. Elías Bendodo y otros populares piden aclaraciones sobre posibles comisiones ilegales. Vox, liderado por Santiago Abascal, exige una moción de censura contra Sánchez, aunque el PP, encabezado por Feijóo, considera que aún no es el momento adecuado. José María Aznar, por su parte, defiende la independencia judicial y evita opinar sobre la imputación de Zapatero.

Tras conocer este martes la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, en el PP ya han empezado a frotarse las manos. Como viene siendo habitual, los populares no han dudado en elevar el tiro y apuntar directamente a Pedro Sánchez. Porque consideran que él es el último responsable.

"Lo que es más grave todavía es que el señor Zapatero haya sido imputado por delitos que no podría haber llevado a cabo si no fuera con el concurso del Gobierno de España", ha asegurado la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Esther Muñoz.

Pero Muñoz aún tenía más que decir, por lo que ha añadido: "El Gobierno de Sánchez aprobó pagar dinero de todos los españoles para rescatar la aerolínea".

Tampoco ha dejado pasar este tren la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que asegura que "sí que es sorprendente que el Gobierno, en todo momento y lejos de querer investigar un asunto que era de conocimiento internacional, se haya dedicado a taparlo". Por eso, cree "que ha llegado el momento de dar explicaciones, de ver qué está pasando y de la transparencia". Porque, insiste que, un asunto como el de Plus Ultra "que lo conocía el mundo entero" tiene que acabar.

Por su parte, el popular Elías Bendodo ha definido a Zapatero como "la clave de bóveda, la llave maestra del sanchismo, que ejercía de conseguidor y, prácticamente, de ministro de Asuntos Exteriores". Y claro, él también ha apuntado hacia arriba, hacia Sánchez, al decir que "tan urgente es que se aclare lo de Zapatero, como que él confirme si cobró o no comisiones por gestiones que afectan al Gobierno de Sánchez". O Tellado, que ha manifestado que "Zapatero tiene que dar muchas explicaciones y también Sánchez. Se acaba el tiempo de las explicaciones y tiene que dimitir".

Vox exige a Feijóo la moción de censura

Desde la derecha más ultra, el primero en pronunciarse ha sido su propio líder, Santiago Abascal. El presidente de Vox ha encontrado en la imputación de Zapatero la oportunidad perfecta para volver a exigir que se celebre en España una moción de censura contra Sánchez y el sanchismo.

Pero claro, el que más cerca está de poder presentar esta moción de censura no es él, sino el líder del Partido Popular y de la oposición: Alberto Núñez Feijóo. Por ello, las exigencias de Abascal son lanzadas contra un Feijóo que no se atreve a dar el paso. No le salen las cuentas para ganar la moción.

El PP también se excusa asegurando que todavía es pronto, que quedan otros casos judicializados que afectarán más a Pedro Sánchez. Cuando eso salga a la luz, presentarán la moción de censura.

En su mensaje en X, el líder de Vox denunciaba que lo de Zapatero "no es un hecho aislado", apuntando una vez más, como hacen los del PP, a Pedro Sánchez. Para la extrema derecha, Sánchez también es el "número uno de todas las tramas de corrupción".

"La imputación del expresidente Zapatero no es un hecho aislado. Es un episodio más del Gobierno de Sánchez. Es una nueva demostración de que Pedro Sánchez es el número uno de todas las tramas de corrupción", ha escrito Abascal. Por eso, "como ya he dicho en varias ocasiones, creo que es necesaria una moción de censura que sirva para retratar ante los españoles toda la extensión de la mafia y la posición de todos los diputados respecto a ella".

Por el momento, el PP prefiere ignorar sus peticiones en este tema.

Aznar y la independencia de los jueces

Este martes, la Sexta ha podido preguntar por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero al también expresidente José María Aznar. Su respuesta ha sido sorprendente y clara: "Nada que decir". El expresidente del PP no ha querido hacer valoraciones. Se ha limitado a repetir que no tiene nada que expresar y que no quiere pronunciarse sobre esta imputación dentro del caso Plus Ultra.

Eso sí, el día en el que el PSOE señala esa frase de Aznar, "quien pueda hacer que haga", el autor de la frase ha hecho una defensa a ultranza de los jueces. "En España los jueces son independientes y toman decisiones en función de los hechos que conocen o en función de lo que consideran necesario", ha sentenciado el que también lideró a los populares.

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