La opción Ábalos o la opción Zapatero: así cree el juez que se gestó el rescate a Plus Ultra

Los detalles El juez Calama considera que los directivos de la compañía intentaron obtener el rescate a través de dos líneas de influencia, tanto del exministro como del expresidente, acabando dando resultado la vía de Zapatero.

El juez Calama sostiene que José Luis Rodríguez Zapatero tuvo un papel crucial en el rescate millonario de Plus Ultra, a pesar de que el expresidente lo niega tajantemente. Según el auto de imputación, los directivos de la aerolínea buscaron obtener el rescate de manera ilegal, utilizando influencias políticas. Intentaron a través del exministro José Luis Ábalos y de Zapatero, siendo esta última vía la que funcionó. Además, el magistrado destaca que la operación podría haber servido para blanquear dinero de funcionarios venezolanos, con Plus Ultra actuando como intermediaria mediante préstamos a sociedades en España, Francia y Suiza.

Aunque José Luis Rodríguez Zapatero niega cualquier mínima participación en el rescate de Plus Ultra, el juez Calama cree que sí, que el expresidente del Gobierno influyó y presionó políticamente para que la compañía consiguiese un rescate millonario. Eso sí, el auto de imputación de 85 páginas también apunta a que los directivos de la empresa también habrían tratado de conseguir el rescate a través de José Luis Ábalos.

"No hice absolutamente nada ni me interesé por el rescate de Plus Ultra", defendió el expresidente en la comisión de investigación del Senado el pasado marzo. Es la postura que ha mantenido y sigue defendiendo Zapatero para desligarse de una operación en la que el magistrado le sitúa en el centro.

Porque el juez Calama asegura que los directivos de Plus Ultra, Roberto Roselli (CEO) y Julio Martínez (presidente), intentaron obtener ese rescate "mediante mecanismos ajenos a los cauces legales". Es decir, ilegalmente. Lo intentaron, asegura el magistrado, a través de dos líneas de influencia, de forma paralela. Por un lado, a través del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Por otro, a través de Zapatero y fue esta última opción la que les funcionó.

Además, el magistrado destaca en su auto la capacidad de esta presunta red para acceder a información privilegiada. Porque antes de que el gobierno aprobase el rescate, dos de los investigados celebraban a través de mensajes la concesión de esta ayuda. Un rescate que, sospechan los investigadores, sirvió también para blanquear dinero de funcionarios públicos venezolanos.

Concretamente, Plus Ultra habría actuado como intermediaria lavando el dinero venezolano a través de préstamos que devolvían a sociedades de la presunta organización criminal. Sociedades ubicadas en España, Francia y Suiza. Y ahí es donde entra en juego el rescate del Gobierno. Los fondos se habrían usado como parte de ese blanqueo.

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