Wyoming, sobre el 'culebrón' de Ábalos y Jéssica: "Ojalá alguien me mire como él a ella; por ahora, solo me miran como la UCO a él"

Dani Mateo nos pone al día en El Intermedio del último episodio de la telenovela protagonizada por Ábalos y Jéssica. En el capítulo de hoy... las declaraciones del exministro en los tribunales: "Ante todo, es un hombre solo, hundido, roto en mil pedazos. Toda la vida pensando que era un donjuán y al final se parece más a Mr. Potato".

Dani Mateo irrumpe en el plató de El Intermedio con paquetes y paquetes de Kleenex para ponerse al día, junto a El Gran Wyoming, del culebrón de moda, protagonizado por Ábalos y Jéssica, titulado 'Culpable de amar'. Una historia de "pasión, celos, traiciones y niditos de amor en el centro". "Lo de las mascarillas es solo una anécdota. Parece que los jueces del Supremo, que en vez de puñetas tienen la manga muy ancha, están especialmente interesados en conocer la tormentosa vida sentimental de José Luis Ábalos. Esto ya no es un caso judicial, es un caso de 'salseo'", comenta el humorista.

La cabecera de la telenovela ya hace que asomen las primeras lágrimas a sus ojos, pero aún queda lo peor. "Si algo hemos descubierto en el capítulo de hoy es que, ante todo, Ábalos es un hombre solo, hundido, roto en mil pedazos. Toda la vida pensando que era un donjuán y al final se parece más a Mr. Potato". En este episodio, el exministro declara en los tribunales y habla de su expareja.

"Me duele, porque yo con esta persona tuve una relación sentimental de verdad", dice de Jéssica Rodríguez en el Tribunal Supremo. "Estoy convencido, y permítame el atrevimiento, porque es una persona a la que quise, de que ella no dice eso si no se la coacciona", añade.

Sus palabras conmueven al presentador del programa de laSexta: "Ojalá algún día encuentre a alguien que me mire como Ábalos miraba a Jéssica. A mí normalmente solo me miran como la UCO a Ábalos". Dani Mateo maldice a Aldama por haberse "entrometido entre estos dos tortolitos", aunque ya se lo veía venir, porque, asegura, ha demostrado ser "un buen pájaro".

Sin embargo, parece que su relación no era tan cercana como creíamos, ya que él asegura que nunca "pernoctó" en ese apartamento del centro. Solo iba allí algunos días después de comer, seguramente a ver documentales de la 2, según Wyoming. "Estaba muy interesado en el salto del tigre", bromea. Dani Mateo barre para casa y espera que estuvieran viendo Zapeando en ese tiempo.

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