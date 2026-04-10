La relación entre José Luis Ábalos y Jéssica Rodríguez: un romance costeado con fondos públicos

La relación entre José Luis Ábalos y Jessica, reconstruida a partir del material hallado en el móvil de Koldo García, dibuja una historia a medio camino entre lo íntimo y lo polémico. Él se refería a ella como su novia, pese a mantener su vida familiar.

La relación entre José Luis Ábalos y Jéssica Rodríguez —reconstruida a partir del material hallado en el móvil de Koldo García y recopilado por 'El Español'— dibuja una historia a medio camino entre lo íntimo y lo polémico. Él se refería a ella como su novia, pese a mantener su vida familiar.

Para Jessica, fue "el mejor año de su vida". Pero el relato dista de ser idílico. Según su propia versión, la relación comenzó en un contexto poco romántico: el piso en el que Víctor de Aldama situó ante el juez encuentros con "señoritas", término con el que aludía a mujeres prostituidas. Ahí se conocieron.

El álbum reconstruido incluye escenas que refuerzan esa narrativa sentimental: imágenes de la graduación de Jessica, donde se presentó como sobrina de Ábalos; viajes a destinos como Rusia, Abu Dabi o Toronto; o momentos de aparente vida en común. Desplazamientos que coincidían con la agenda oficial de Ábalos como ministro, y a los que ella acudía —según las informaciones— cobrando o como supuesta trabajadora de Ineco, puesto al que no asistía.

Entre las fotos también aparecen gestos cotidianos que apuntan a una relación más estable: un gato compartido, al que llamaban "Pequeño Ratón", y que ella definía como parte de su familia. Escenas domésticas, posados cómplices y hasta imágenes con mascarillas faciales completan un relato que, por momentos, recuerda a una sobremesa de ficción.

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