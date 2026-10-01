Un abogado experto en vivienda explica si con el nuevo decreto se puede desahuciar a un inquilino que no demuestra su vulnerabilidad

Javier Rubio vuelve a Más Vale Tarde para seguir resolviendo las dudas de propietarios e inquilinos en torno a los nuevos decretos de vivienda que se van a votar este viernes en el Congreso de los Diputados.

Tras las dudas que han generado los dos decretos sobre la vivienda que se van a votar este viernes en el Congreso de los Diputados, Más Vale Tarde vuelve a contar con el abogado experto en vivienda Javier Rubio para contestar a las preguntas de propietarios e inquilinos.

La primera consulta es de Raúl, un joven inquilino, que pregunta si puede mandar un burofax a su casero para acogerse a la renovación automática de su alquiler antes de que se voten los decretos en el Congreso.

"Sí", indica Rubio, "ha entrado en vigor hoy mismo la posibilidad de solicitar el burofax, mañana veremos si se convalida o no en el Congreso". El abogado indica que si hoy se envía ese documento y mañana no se convalidase, "lo habrías enviado estando la norma en vigor y, por lo tanto, sería válido".

Iñaki López señala que es posible que muchas firmas de alquileres se hayan pausado ante la situación. El abogado considera que es algo lógico "porque estamos todos pendientes de mañana, realmente, cuál es la norma que vamos a tener para firmar alquileres".

La siguiente consulta es de José Jiménez, un propietario de Granada. Este cuenta que su mujer y él, tras 40 años trabajando, adquirieron dos apartamentos que alquilan a estudiantes por temporadas durante el curso. "¿En qué limbo legal nos quedamos?", plantea.

El abogado indica que este viernes se empezarían a regular los contratos de temporada y de habitación. "Por ambos lados entra una regulación que le va a dar más formalidad", expone Javier. Rubio señala que, a partir de ahora, se debería justificar la temporalidad del contrato en el mismo contrato, se debe poner por escrito. "Si no se consigna la causa de temporalidad, se presupone que el contrato es a cinco años", añade.

¿Puedeo desahuciar a mi inquilino si no demuestra su vulnerabilidad?

Elisa, por su parte, es casera y quiere saber qué pasaría con el alquiler de su piso si ella no tiene a nadie a quien dejarlo. "¿Estoy obligada a renovar un contrato de alquiler?", plantea. Rubio expone que da igual si no tiene familiares. "Si tiene un contrato de alquiler está sometido a la legislación actual y mañana la legislación va a seguir siendo, en ese sentido, igual", indica. "Si el inquilino sigue pagando su contrato se va renovando hasta el plazo establecido", expone.

Álex llama desde Barcelona y también es propietario. Este explica que tiene un problema con su inquilino. "Se le hizo un contrato en agosto de 2022, no me dio ni la fianza ni me pagó la primera mensualidad, me dijo que me iba a pagar y estamos en 2026 y no me ha pagado ni un mes aún", expone. El caso fue judicializado en noviembre de 2022, pero el proceso se fue retrasando por diferentes cuestiones.

"En 2024 le piden que demuestre su vulnerabilidad, cosa que no hace", añade Álex. En febrero de 2026 el juez dictó sentencia diciendo que se debe desahuciar a ese hombre ya que no era vulnerable. En su caso, la duda es si puede ser desahuciado a pesar de los nuevos decretos.

Rubio señala que si se convalidan ambos decretos "esa persona va a ser desahuciada porque no es vulnerable, no lo ha demostrado, no lo ha acreditado". "Parece que su problema tiene más que ver con una lentitud del juzgado", expone, "con la ley en la mano, esta persona no tiene derecho a la suspensión del desahucio".

La última consulta es de Mónica, que quiere saber si su casero quiere la casa para un familiar, pero es mentira. El abogado indica que esto es "un clásico" entre los propietarios. "Son alegaciones que se hacen, creemos que mal asesorados", expone. Así, Rubio indica que los inquilinos deben solicitar un principio de prueba que sirva para acreditar que esa necesidad es real.

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