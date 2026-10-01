"Ese informe tiene una finalidad política": la opinión de Bea de Vicente ante las denuncias de Almeida y Ayuso de armas en la acampada de Sol

Beatriz de Vicente aclara en Más Vale Tarde que ha aclarado que ese cuchillo en concreto no tiene las dimensiones adecuadas. "No tiene más de 11 centímetros, por lo que no es un arma prohibida per se. No es un machete ni tiene doble filo".

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, denunció la presencia de cuchillos grandes en la acampada de la Puerta del Sol. Sin embargo, según la jurista Beatriz de Vicente, el cuchillo señalado no es un arma prohibida, ya que no supera los 11 centímetros y no tiene doble filo. De Vicente enfatizó que el contexto es clave para determinar su uso, diferenciando entre situaciones cotidianas y potencialmente peligrosas. Además, criticó que el informe del alcalde podría tener un objetivo político, sugiriendo que busca justificar una supuesta falta de seguridad y culpar al Gobierno de Pedro Sánchez por no actuar contra los manifestantes que apoyan la lucha por la vivienda.

"Hemos podido documentar que hay cuchillos de gran dimensión dentro de la acampada de la Puerta del Sol", ha denunciado este jueves el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Un señalamiento grave que, poco después, ha sido tomado por los propios manifestantes. Y es que, las pruebas que ha mostrado el alcalde en su informe, se puede ver un cuchillo para cortar pan y adoquines que hacen de contrapeso para las tiendas.

En Más Vale Tarde se ha analizado desde el punto de vista legal esta polémica y, para ello, se ha contado con la jurista Beatriz de Vicente.

Ha dejado claro que ese cuchillo en concreto no tiene las dimensiones adecuadas para ser un arma. "No tiene más de 11 centímetros, por lo que no es un arma prohibida per se. No es un machete ni tiene doble filo", ha explicado De Vicente.

"Hay que interpretar siempre la tenencia, en este caso un adoquín o un arma blanca", ha puntualizado. Y para entenderlo, no ha dudado en poner un ejemplo. "Si tenemos a un señor con ese cuchillo en la puerta de una discoteca, tiene usted un arma que yo puedo sancionar. ¿Qué puñetas hace usted en la puerta de una discoteca con ese cuchillo? Pero sí está con el hummus, el bocadillo y el pepino; obviamente, se utiliza para cortar", por lo que, en ese contexto, "ni el adoquín, ni la cuerda, ni el cuchillo tienen concepto de arma, ni siquiera de atentado al orden público", ha aclarado.

Aunque para Bea de Vicente lo más importante es analizar el contexto que, además, no tiene que ver con lo jurídico, sino con lo político. Ha dejado claro que considera que el informe presentado tiene una "finalidad partidista" que pasa por "justificar una falta de seguridad" y señalar al Gobierno de Pedro Sánchez por inacción, por no desalojar a los que apoyan a Maricarmen y luchan por la vivienda.

"Ese informe tiene una finalidad política. Lo que se pretende es echarle la culpa al Gobierno por inactividad", ha sentenciado. Para De Vicente, se pretende hacer "una atención a la falta de seguridad y para justificar la falta de seguridad y la inacción del Gobierno, se plantó un informe diciendo que se están haciendo atentados contra bienes públicos, que se está atando cosas a las farolas, que hay una cuestión de seguridad ciudadana, que hay armas".

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